海賊王粉絲看過來！ 這張魯夫藏著的秘密你看得出來嗎？

2017-05-24 13:36

〔即時新聞／綜合報導〕臉書粉絲專頁Ah Leung Illustration前日分享了一張海賊王主角魯夫的圖畫，乍看之下只是一張普通的黑白素描，但是放大一看，才發現這張圖竟然是由海賊王中經典場景組成！粉絲專頁也PO出這張圖畫的放大影片，讓大家看清楚每個細節，網友大喊：「跪著看完！」

這幅畫的作者是香港畫家Ah Leung，雖然他沒有學過畫畫，但憑藉著對畫畫的熱情，自創畫中畫這種特殊的畫風，粉絲專頁至今累計了將近5萬的按讚數。除了海賊王以外，他也畫過七龍珠、無敵鐵金剛，另外他也經常以時事為題創作，例如每年新年都以生肖動物為題創作，今年就以香港歷年變遷組成了雞年圖。

而Ah Leung這次創作的魯夫，融合了草帽海賊團成團至今的大小冒險，讓粉絲看完都要淚奔了。之後他會有什麼驚艷眼球的作品，也值得繼續關注。

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