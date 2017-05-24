挑戰Apple 新iPad Pro? 微軟新一代Surface Pro 6/15開賣
微軟推出新一代 Surface Pro，矛頭似乎是指向即將發表的Apple 10.5吋iPad Pro。（微軟提供）
〔記者陳炳宏／台北報導〕微軟宣布推出新款Surface Pro，具備輕薄、低噪音、極致高效能與高電池續航力等特色功能，除電池續航力增加到最高可達13.5小時，速度比Surface Pro 3快2.5倍，更強調其靈活度及行動力，尤其搭配畫質鮮明的12.3吋PixelSenseTM觸控螢幕、支援有史以來最快的Surface手寫筆，以及Surface Dial2，不論置放於螢幕或桌面上皆可使用，售價799美元起（約台幣2萬4千元），6月15日開賣，台灣也在首波開賣地區。
微軟指出，新一代的Surface手寫筆精準度比前一代增加一倍，並具傾斜感應及濃淡變化的書寫及作畫體驗，採用Windows 10 及Office 3652搭配Microsoft Whiteboard應用程式，開放更多的方式讓人們感受使用數位筆跡功能的新體驗。
新款Surface Pro提供比Surface Pro 4更好的效能，及增強50％的電池續航力，厚度僅8.5mm，重量約766公克起跳；採第7代Intel Core處理器的效能，與特製版實體鍵盤保護蓋，鍵盤採高品質的剪刀腳機械結構，配備1.3mm鍵程，打字更快、更精準；搭載全尺寸的玻璃觸控軌跡板，支援五指多點觸控。
新款支架最高可傾斜至165度，將Surface Pro轉為Studio模式，讓使用者調整至最佳角度以適合書寫或素描，最新的Surface手寫筆速度較前一代提升一倍，並具有4096階感應壓力，更為精準、反應能力更佳。
新款Surface Pro售價799美元起，擁有特製版實體鍵盤保護蓋、Surface手寫筆以及Microsoft Surface Arc滑鼠，有多種同色系配色可供選擇，包含白金、曜金、勃根地酒紅、鈷藍四色。
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標題：挑戰Apple 新iPad Pro? 微軟新一代Surface Pro 6/15開賣
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