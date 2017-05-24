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交往3年女友閨房不給進 他揭恐怖真相遭狠甩

有網友自稱，因發現女友閨房不給進的秘密，被對方甩掉。（示意圖）

2017-05-24  10:50

〔即時新聞／綜合報導〕大家覺得情侶要交往多長時間，才能進入另一半的房間呢？1名網友在臉書粉專「靠北女友」發文指出，與女友在一起3年，但一直不得進入她的閨房，有次藉機偷偷打開，不僅被髒亂的模樣嚇壞，事後還被狠甩，上網吐苦水。

原PO表示，與女友在一起3年，卻從未進過她家房間，因她不准。起初會作勢開房門，但她見狀隨即發飆、冷戰，加上長輩在，所以這1000多個日子以來，頂多坐在客廳聊天看戲。然而，有天他趁女友洗澡時，女友媽媽叫他把衣服收進房內，不好意思拒絕的他，終於有機會進入「禁地」一窺究竟。

不料，一打開房門，映入眼簾的景象，竟是5、6個用過的衛生棉，擱置一旁，脫下中間有黃色痕跡的內褲也沒洗，空氣中還瀰漫一股腥味，嚇傻的他才恍然大悟，「我終於明白女友為什麼這3年不給我進她房間了」，最後也因女友發現他擅闖閨房而被甩。

這篇貼文一出，引發網友熱烈響應。多數網友表示，「超噁！怎會有這種女生！」、「甩了正好啊，不然娶回家還得了」、「你中套了，那是她故意放的」、「應該是她媽看不下去，所以想趕快救你」、「不要鬧了啦，你就這樣被她放生了，那這樣下一個是誰要倒楣」。

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  • 有網友在臉書吐苦水，因進入女友閨房，惹怒對方，慘遭分手。（圖翻攝自臉書粉專「靠北女友」）

    有網友在臉書吐苦水，因進入女友閨房，惹怒對方，慘遭分手。（圖翻攝自臉書粉專「靠北女友」）

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