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時代力量要求大新竹輕軌審慎評估

時代力量新竹黨部前往市議會表達對大新竹輕軌計畫的訴求，要求市府應公開透明並審慎評估。（記者洪美秀攝）

2017-05-24  10:03

［記者洪美秀／新竹報導］時代力量新竹黨部主委邱顯智今天與政策研究組長林彥甫等人前往市議會大門，針對市府提出「大新竹輕軌計畫」，提出三大訴求，包括公開輕軌計畫評估結果，召開各區公聽會及提出整體大眾運輸網路規劃，同時針對輕軌未來的營運，也要求應永續經營，不要成為另個蚊子天燈館。

主委邱顯智說，市府提出大新竹輕軌300億元的大案子，到現在都沒看到評估報告及相關的規畫設計，顯示市府對此案子並非經過深思熟慮所提出的，他要求市府應審慎評估，尤其應公開透明，且要針對後續的營運提出規劃，不能像世博台灣館般，花了15億元卻變成蚊子館。

邱顯智說，過去20多年，歷任市長都提出要蓋輕軌，但都只聞樓梯響，雖提出可行性研究，很多市民對此政策是既期待又怕受傷害，更擔心輕軌使用率低，成為拖垮市府財政的大錢坑。

邱顯智要求市府應公開大新竹輕軌的評估結果，包括財務可行性、交通需求面和替選方案成本效益等，同時應將市區重要的站別做公開透明的規畫。

新竹市府交通處強調，大新竹輕軌計畫未來將進行更完整的規劃報告，包括路線、營運計畫和施工方式等，絕不會草率處理，當然也會召開公聽會等，這是市府未來建設的重要契機，市府一定會妥善規劃。

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    時代力量新竹黨部前往市議會表達對大新竹輕軌計畫的訴求，要求市府應公開透明並審慎評估。（記者洪美秀攝）

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