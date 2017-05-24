| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
林炳煌引中國女作家文章 發出第五度聲明 台21線新中橫115K 土石崩落雙向中斷
 首頁 > 生活

教育部預算凍結122案 夏林清被停職案成爭點

教育部預算凍結122案，輔大教授夏林清被停職案成爭點。（記者林曉雲攝）

2017-05-24  10:01

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部預算凍結122案，立法院教委會今起連開2天，今年預算凍結2案，委員不到10分鐘迅速通過解凍。東華大學新建藝術學院及人文學院二館2億6745萬9千元，委員提案凍結2分之1，教委會同意解凍，部分凍結1千萬元；另獎勵科技校院教學卓越計畫2500萬元也專案解凍。

東華大學校長趙涵捷出席教委會說明，兩館從99年開始，歷經3任校長，人文學院二期工程已在去年12月竣工，可望今年6月進駐啟用；但藝術學院工程結構體的塔樓、入口門廳、中庭走廊等工項外均未完成，原預定完工日期103年11月19日，工程嚴重落後，東華與建築師合作，排除營造商執照被台東縣廢除的問題，已有另外的廠商願意接手，他的任內一定會解決。立委何欣純認為，為督促校方積極解決，酌凍1千萬元。

教育部技職司獎勵科技校院教學卓越計畫凍結2500萬元，委員們疑惑怎麼之前沒有解凍？技職司長楊玉惠說明，原本有排入委員會議程，但當時主席不在場，故未處理，委員會迅速通過解凍。

國教署商借人力被凍結1千萬元，國教署長邱乾國表示，行政院給教育部的員額不增反減，商借教師及教官最長不得超過6年及5年，教育部不會增加商借人數。立委蔣乃辛認為，現有的不能不給，但也提醒教育部應爭取員額。

立委陳學聖關注輔大教授夏林清被停職案，他表示，教育部曾答應立法院調查此案，教育部的調查結果尚未出爐，為什麼就先處分夏林清停職一年，應遵守程序正義，也建議比照台大校長楊泮池案，邀外部專家學者參與調查，並抨擊潘文忠用鋸箭法把燙手山芋丟出去。教育部長潘文忠表示，輔大夏林清教授案和台大學倫案不同，樣態不一，輔大完成程序後向教育部提出停聘案，教育部是依法核准，當事人不服可提出申訴尋求救濟。會議目前仍在進行中。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 夏林清 教育部 潘文忠 陳學聖
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泰式打拋肉
古早味甜點✧蜜番薯
越式✧牛肉河粉
好喝綠豆湯怎麼煮？
轉寄

標題：教育部預算凍結122案 夏林清被停職案成爭點


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月24日‧星期三‧丁酉年四月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.