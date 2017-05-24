鋒面影響各地有大雨 吳德榮：週五北部天氣好轉
2017-05-24 09:44
前氣象局預報中心主任吳德榮指出，今天傍晚至明天鋒面抵達，各地會有較大的雨勢，週五鋒面滯留巴士海峽，北部天氣好轉。（資料照，記者簡榮豐攝）
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（24日）受到鋒面影響，天氣不穩定，各地降雨機率也將逐漸提高，出現陣雨、雷雨或局部大雨。前氣象局預報中心主任吳德榮今早在網路撰文指出，今天傍晚至明天（25日）鋒面抵達，各地會有較大的雨勢，週五（26日）鋒面滯留巴士海峽，北部天氣好轉。
吳德榮今早在「洩天機教室」專欄貼文寫到，今天西半部白天略感悶熱，最高溫常可達32度以上，傍晚至明天鋒面抵達並逐漸南下，各地區先後有局部性陣雨、雷雨發生的機率，其中會有較大的雨勢，今晚至明天氣溫略下降、天氣稍轉涼。週五鋒面滯留巴士海峽，東半部有局部陣雨，南台灣、中部山區仍有局部陣雨，北部天氣好轉。
貼文還說到，週六至下週二（27至30日）鋒面仍在巴士海峽徘徊，東半部有局部短暫陣雨，午後中南部山區有局部陣雨或雷雨，週六、日北部有零星少量降雨的機率。下週三（31日）起滯留鋒往北移動，是否有較強的西南氣流伴隨仍需持續觀察。
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