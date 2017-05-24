05/24 各報重點新聞一覽
自由時報
我拚實質參與WHA 與日雙邊會談
台灣未能獲邀參與今年的世界衛生大會（ＷＨＡ），衛福部長陳時中等官員仍透過密集的雙邊會談和活動，在日內瓦與出席ＷＨＡ的國際醫衛專業人士在場外進行交流；陳時中已與美國、日本、尼加拉瓜與薩爾瓦多等國進行雙邊會談，官員透露，陳時中在國內原設定的卅場雙邊會談，「已經超過」，接下來將繼續舉行更多場的雙邊會談。此外，陳時中並在廿三日出席「瑞台健保座談」，和瑞士分享台灣健保制度經驗。
漢光演習》F-16繞台測防空 海龍襲敵救俘
為驗證我國空防戰力，國軍「漢光卅三號」昨實施「聯翔操演」，衡山指揮所在清晨下令後，擔任假想敵的F-16戰機自花蓮、嘉義空軍基地起飛，模擬中國解放軍可能對我軍的空襲路線，藉此測試地面部隊、空中作戰部隊、海軍艦隊等單位的防空整備情形。
黑幫賣車誘押房 沒給車已築債493萬
天道盟太陽會份子蔡建三、劉智揚開設中古車行，男子阿翔（化名）前往選購二手BMW轎車，蔡、劉等人以協助辦理貸款設局，再以代為保管金錢、介紹費等多項手法訛詐，甚至帶阿翔去酒店消費、叫他買單，車子還沒過戶，阿翔就已陸續簽下高達493萬元的本票，且房產被抵押，淪為債務人，還遭蔡嫌等人暴力討債。北市警大安分局前天逮捕蔡、劉兩嫌。
蘋果日報
IS人肉炸彈襲英 亞莉安娜演唱會22死59傷
英國曼徹斯特體育館前晚的美國小天后亞莉安娜演唱會，喧譁樂事瞬間變成血腥地獄！一名男子散場時在出口處引爆身上爆炸裝置，釀成22人死亡、59人受傷，是英國12年來最血腥攻擊，未傳我國人受影響。英國首相梅伊指警方依恐怖攻擊方向偵查，全球領袖齊聲譴責，亞莉安娜發文稱「心碎」。激進組織「伊斯蘭國」（IS）昨宣稱犯案。
刀抵頸 惡匪嫌江蕙穿太多
台語天后江蕙胞弟的淡水住處，去年底遭歹徒陳金標闖入強盜，江蕙昨出庭作證還原過程，指聽聞弟弟慘叫衝上樓，驚見弟弟滿頭血、餐桌上下擺著陳的西瓜刀、榔頭，陳一度右手持刀抵她頸部，還說「妳怎穿這麼多？」她說：「我是江蕙，有事好好談！」陳男命她開保險箱不成將她推倒，江蕙爬起奪門而出，欲吸引歹徒改追她，但陳失風逃離。江蕙說，當下其實很害怕，且「看到弟弟被打得頭破血流，很心痛。」
聯合報
「吳洪會」達共識 國民黨主席提前7月交接
國民黨主席當選人吳敦義昨天和黨主席洪秀柱會面，兩人閉門會談三十分鐘，針對黨內關注的黨主席提前交接，兩人達成共識，只要有利於黨的發展和各界期待，可以透過協商解決。二十全黨代表大會原訂八月二十日召開，在吳洪雙方進一步確定原則後，黨中央將立即作業在七月舉行全代會，洪秀柱提前交棒給吳敦義。
曼城恐攻IS聲稱犯案 英兩大黨暫停競選活動
美國流行樂小天后亞莉安娜（Ariana Grande）廿二日晚上在英國曼徹斯特體育館的演唱會結束後，大廳的紀念品販賣處附近發生威力強大的爆炸，一男性自殺炸彈客引爆身上炸彈當場死亡，已造成廿二人喪生、五十九人受傷。
中國時報
嘉義縣市分久必合？張花冠槓上涂醒哲
嘉義市幾處重要路口23日出現多張倡議縣市合併的大型看板，掀起政壇風暴。嘉義縣長張花冠藉機敲邊鼓，指「蛋黃、蛋白一起吃較營養」，主張縣市應該合併。但妹有情，郎無意，不僅嘉義市議員群起反對，嘉義市長涂醒哲也強調，市府絕對不會同意，他也不會隨之起舞，更質疑合併議題是有人刻意炒作，看板應是嘉縣所設。
22死119傷 英曼徹斯特恐攻 IS宣稱犯案
美國小天后亞莉安娜22日晚在英國曼徹斯特舉辦演唱會，驚爆自殺炸彈攻擊，造成至少22人死亡、119人受傷，死者包括兒童。這是2005年倫敦地鐵暨巴士爆炸案、造成52人死亡以來，英國死傷最慘重的攻擊事件。恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）宣稱犯案。英國《獨立報》報導，發動這起自殺攻擊的，是現年23歲的薩爾曼．阿貝迪（Salman Abedi）。
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