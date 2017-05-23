抗癌鬥士施柏薇辭世 臨終連說3次「我愛你」
2017-05-23 23:53
抗癌鬥士施柏薇辭世，讓網友相當不捨。（翻攝自臉書個抗癌的幸福小女孩-薇薇）
〔記者黃文瑜／台南報導〕「我愛你」！25歲的施柏薇勇敢對抗淋巴癌，因形象正面被網友譽為「抗癌正妹」23日凌晨病情惡化辭世，丈夫在臉書公布消息，並透露她臨終連說3次「我愛你」，讓網友不捨。
施柏薇去年與老公登記結婚10天後，被檢查出罹癌；在毫無心理準備下住進奇美醫學中心，踏上對抗淋巴癌之路。並創立「那個抗癌的幸福小女孩-薇薇」，期間歷經引產懷孕快5個月的胎兒、開始化療、老公跟著剃頭髮、辭去工作當看護等辛苦經歷，鼓勵許多癌友積極面對治療，3月底還在臉書粉絲團公開直播，直說已好很多了，今天仍不敵病魔摧殘。
施柏薇的老公23日傍晚在施柏薇的臉書粉絲專頁發文寫著：「薇薇有很多話想跟戰友跟家屬及大家說，但是因為我暫時沒辦法多餘的思緒打字，送完薇薇後，我會再幫薇薇跟大家PO文；公祭預計6月3日星期六台南殯儀館送薇薇美美的離開」。
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