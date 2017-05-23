高市山區發現白鼻心屍體 地方爭取劃設保護區

2017-05-23 23:36

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市旗山、田寮交界山區生態豐富，民眾一連2天發現保育類白鼻心、梅花鹿死亡，還有保育類食蟹獴、穿山甲等出沒，地方爭取劃設野生動物保護區，市府農業局表示，保護區需符合重要棲息地要件，目前構成條件仍不充足，將協助爭取中央經費，委託專家進行生態調查，由中央開會審查決定。

高市旗山、田寮交界山區屬於次森林，民眾一連2天發現野生動物死亡，昨於旗山、田寮區「打鹿埔」，發現1隻梅花鹿陳屍排水溝，身上留有傷口疑被咬死，今又於旗山區1處埤塘附近，發現保育類3級白鼻心屍體，死亡大約3天，農業局帶回2具屍體，將解剖釐清死因。

值得一提的是，地方居民近年來進行生態觀察，不但發現梅花鹿群，也發現保育類2級穿山甲、食蟹獴出沒，還發現內門特有物種厚圓澤蟹，尤以食蟹獴是台灣特有物種，是環境保育的重要指標，令人十分振奮。

居民黃惠敏表示，該地距離內門惡地形、烏山頂泥火山不遠，認為地理環境、地質條件相當，造就獨特的自然生態，爭取能劃設野生動物重要棲息環境或保護區，或納入烏山頂泥火山自然保留區，擴大保護自然生態。

農業局指出，民眾發現野生動物有可能只是路過，不代表該處是牠的重要棲息地，目前構成條件仍不充足，需要專家深入了解、生態調查，一旦確認是重要棲息地，且經中央開會審查認定，才能劃設重要棲息環境或保護區，整個過程至少要花2年。