行銷課結合公益 大學生幫南投阿嬤義賣薑黃餅乾
2017-05-23 23:45
〔記者李容萍／桃園報導〕薑黃對身體很好，是可以抗氧化的保健食品，做成餅乾又好吃又健康喔！
桃園市中原大學資管系學生近日結合校內普仁青年關懷基金會，義賣薑黃餅乾和蛋榚，學生們在校園熱情叫賣一包包鮮黃色的薑黃餅乾；此次義賣透過基金會找到在南投種薑黃養4個孫子的阿嬤，透過契作向阿嬤買薑黃製作成餅乾銷售，4天賣出2萬多元的業續，學生們成就感十足，一來活用課堂教授的企業管理和行銷知識，也運用企業經營模式執行公益專案。
中原大學策略長吳肇銘表示，這門實作課要讓學生透過真實專案的執行，學習解決問題的能力，並培養關懷社會的情操；義賣項目是透過契作向南投的這位阿嬤買薑黃製作成餅乾銷售，除了主打薑黃餅乾，同時也為弱勢學童的助學基金義賣蛋糕，再將義賣所得作為助學金，幫助更多學子穩定就學，一舉二得。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 全聯出包怪舒跑？ 舒跑小編說話了……
- 端午連假免收費時段挨轟 交通部不讓步
- 美國評比最好大學是哪間？台灣學生全猜錯
- 國道1號竹北段建隔音牆 壅塞加劇、怨聲四起
- 叫我第一名！ 桃園YouBike周轉率全台最高
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- WHA開議 美、德、澳發言挺台灣
- 前任007羅傑摩爾過世 享壽89歲
- 雄獅36萬筆個資外洩 駭客主要來自中國
- Lamigo 拚週四亮M10
- 日職》巨蛋會「吃球」 樂天洋將霹靂無敵高界外球不見啦！（影音）
- 椪柑、龍眼、咖啡豆 結果吸客
- 金門漢光演習 兩棲特攻隊營救人質、一氣呵成
- 小S感謝蔡康永 開啟不一樣人生
- 李㼈追妻放大絕 自薦老公候選人
- 亞莉安娜恐攻不只1人犯案！ 活抓第2人身份是...
- 大樂透（含端午加碼）、今彩539 開獎囉！
- WHA拒台 》陳時中：中國用政治污染健康人權
- 台彩端午加碼50萬元「包粽獎」 今開出38組
- 華榮市場共構案 北市議員槓官員
- 漢光實兵演練》反制中國突襲 阿帕契熱加油熱掛彈
- 奶茶重返小巨蛋 「我敢」祭出雙主唱
- 壽山下軍事古道 年底修復重現
- 拍未成年猥褻照 將重判重罰
- 神力女超人超級緊 潘恩輕鬆愛
- 文化部第一屆國家影視金融菁英班開課
- 《台股青紅燈》兆豐案的教育意義
- 司改分組決議 設商業、勞動法院 稅務法庭
- 學者挺工時帳戶 勞團批打假球
- 中職Live》鄭錡鴻對戰3場優質先發 兄弟1分差氣走悍將
- 22歲星二代仍是處男 星爸送套套備用
- 戴姆勒 進軍鋰電池生產
- 日職》王牌也救不了羅德 工藤監督奪生涯200勝
- 預約賞花觀光道路 仁德勝利路盼延伸
- 魏如萱紐約跑半馬 禍不單行
- 向國際宣告！同婚釋憲將揭曉 同步發英文版
- 工商界肯定 籲一次修到位
- 骨刺病患年輕化 18歲也求診
- 網球》詹家姐妹再合體 史特拉斯堡輕鬆開胡
- 搬遷補償費將入帳 艾美特EPS上看10元
- 〈戀愛翹翹板〉暗戀女孩網路互動 沒自信進一步追求
- 豆花妹哪來膽子 狂K盛竹如
- 妻跪媽祖27天 警官夫奇蹟醒了
- 反武荖坑設殯葬區 自救會抗議
- 3頭蛇? 川普出訪 網友接力KUSO
- 棒球追夢人》萊恩腦麻孫 屹立投手丘
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：行銷課結合公益 大學生幫南投阿嬤義賣薑黃餅乾
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分