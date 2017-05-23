行銷課結合公益 大學生幫南投阿嬤義賣薑黃餅乾

2017-05-23 23:45

〔記者李容萍／桃園報導〕薑黃對身體很好，是可以抗氧化的保健食品，做成餅乾又好吃又健康喔！

桃園市中原大學資管系學生近日結合校內普仁青年關懷基金會，義賣薑黃餅乾和蛋榚，學生們在校園熱情叫賣一包包鮮黃色的薑黃餅乾；此次義賣透過基金會找到在南投種薑黃養4個孫子的阿嬤，透過契作向阿嬤買薑黃製作成餅乾銷售，4天賣出2萬多元的業續，學生們成就感十足，一來活用課堂教授的企業管理和行銷知識，也運用企業經營模式執行公益專案。

中原大學策略長吳肇銘表示，這門實作課要讓學生透過真實專案的執行，學習解決問題的能力，並培養關懷社會的情操；義賣項目是透過契作向南投的這位阿嬤買薑黃製作成餅乾銷售，除了主打薑黃餅乾，同時也為弱勢學童的助學基金義賣蛋糕，再將義賣所得作為助學金，幫助更多學子穩定就學，一舉二得。