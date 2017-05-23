| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
涉竄改「金平膜衣錠」效期再賣 負責人收押禁見
 首頁 > 生活

行銷課結合公益 大學生幫南投阿嬤義賣薑黃餅乾

2017-05-23  23:45

〔記者李容萍／桃園報導〕薑黃對身體很好，是可以抗氧化的保健食品，做成餅乾又好吃又健康喔！

桃園市中原大學資管系學生近日結合校內普仁青年關懷基金會，義賣薑黃餅乾和蛋榚，學生們在校園熱情叫賣一包包鮮黃色的薑黃餅乾；此次義賣透過基金會找到在南投種薑黃養4個孫子的阿嬤，透過契作向阿嬤買薑黃製作成餅乾銷售，4天賣出2萬多元的業續，學生們成就感十足，一來活用課堂教授的企業管理和行銷知識，也運用企業經營模式執行公益專案。

中原大學策略長吳肇銘表示，這門實作課要讓學生透過真實專案的執行，學習解決問題的能力，並培養關懷社會的情操；義賣項目是透過契作向南投的這位阿嬤買薑黃製作成餅乾銷售，除了主打薑黃餅乾，同時也為弱勢學童的助學基金義賣蛋糕，再將義賣所得作為助學金，幫助更多學子穩定就學，一舉二得。

廣告
  • 中原大學資管系學生結合行銷課程義賣薑黃餅乾和蛋糕。（中原大學提供）

    中原大學資管系學生結合行銷課程義賣薑黃餅乾和蛋糕。（中原大學提供）

  • 中原大學資管系學生結合行銷課程義賣薑黃餅乾和蛋糕。（中原大學提供）

    中原大學資管系學生結合行銷課程義賣薑黃餅乾和蛋糕。（中原大學提供）

  • 中原大學資管系學生結合行銷課程義賣薑黃餅乾和蛋糕。（中原大學提供）

    中原大學資管系學生結合行銷課程義賣薑黃餅乾和蛋糕。（中原大學提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 義賣 薑黃 薑黃餅乾
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧枸杞排骨
台式熱炒✧塔香蛤仔
料理茄子不變色！
新鮮花枝如何挑選？
轉寄

標題：行銷課結合公益 大學生幫南投阿嬤義賣薑黃餅乾


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月24日‧星期三‧丁酉年四月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.