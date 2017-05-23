世界海龜日 小琉球海廢拼海龜、擺攤賣垃圾

巨大海廢海龜，除中央的珊瑚石排成星形，五個人代表世界五大洲人類，向海洋許願。（記者陳彥廷翻攝）

2017-05-23 23:08

〔記者陳彥廷／屏東報導〕今天是世界海龜日，經過禁刺網、復育，現在屏東縣小琉球鄉已是「綠蠵龜樂園」，美國華裔藝術家La Benida Hui（許沁雯），近年在琉球國中駐點，今年海龜日，她和學童和各協志工，利用各種海廢在海邊拼出巨大海龜，更吸睛的是，她們還在海灘擺攤賣起「垃圾」，就為喚起愛護海龜的環境意識。

近年在小琉球海域定居的海龜，粗估至少有上百隻，到小琉球下潛，已被戲稱「看不到海龜比看到還難」，各種海龜幾乎都屬保育類動物，但各類海廢仍然威脅這些嬌客，也不時傳出遭纏網而死的海龜，La Benida Hui所主持的「紐約R.A.R.E環境藝術教育工作室」，發起「我愛小琉球-沒有塑膠的夢」。

R.A.R.E環境藝術教育工作室今年和RE-THINK（重新思考）、海龍王愛地球協會、山海天使環境保育協會、台灣潮戲海岸生態永續推廣協會等團體結合，R.A.R.E等團體於蛤板灣，利用沙灘撿的海廢垃圾排成1隻海龜；RE-THINK則在中澳沙灘淨灘。

許沁雯和學童們利用小琉球漂流木人文藝術協會所提供的攤位，收集海漂垃圾，用顏色的反差與協調，創作出什麼都有，但一切都免費的攤位，並由琉球國中的「龜寶保」負責經營，賣得「垃圾」，因為五花八門，上門詢問的人不斷，門庭若市，相當吸睛，不過許沁雯表示，這些商品賣的不是價錢，而是要賣人類的覺醒。

許沁雯在世界海龜日前，也到了琉球國小、天南國小、全德國小，用藝術創作的方式傳達環境意識，她說，今年以「我愛小琉球-沒有塑膠的夢」用珊瑚石排成星形，中間五個人代表世界五大洲人類，向海洋許願，她欣慰表示，過去2年持續在小琉球舉辦慶祝世界海龜日活動，除沙灘垃圾一年比一年少，也發現也有其他團體也開始舉辦世界海龜日，希望能有更多人加入保護海洋的行列。