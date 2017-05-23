小時候難吃長大變好吃？ 鄉民點出這東西...

有鄉民在PTT發文問大家：「小時候覺得很難吃，長大變好吃的東西？」結果有相當多的鄉民回說：「茄子！」。（情境照）

2017-05-23 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕許多人小時候都有討厭吃某種東西的經驗，但長大後卻突然發現這個東西其實很好吃，就有鄉民在PTT發文問大家：「小時候覺得很難吃，長大變好吃的東西？」結果有相當多的鄉民回說：「茄子！」

該名鄉民表示，他小時候覺得咖啡很苦、很難喝，但長大後發現還蠻好喝的，現在一週至少喝3杯以上，問大家有沒有這種小時候覺得很難吃，但長大卻變好吃的東西？

該篇文章引發眾多鄉民回覆，而最多人回覆的東西則是「茄子」，表示茄子真的超好吃，但也有人說「苦瓜」、「杏鮑菇」、「番茄」、「豬血糕」等，討論相當熱烈。

不過也有鄉民稱，他小時候覺得茄子很難吃，長大還是一樣難吃，「不知道再過20年，茄子會不會好吃點？」