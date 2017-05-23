| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
涉竄改「金平膜衣錠」效期再賣 負責人收押禁見
 首頁 > 生活

大溪這里變美麗！ 他們攜手打造「祕境茶花園」

大溪仁義里變美麗！師生、居民攜手打造「祕境茶花園」。（元智大學藝術與設計學系提供）

2017-05-23  22:33

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區仁義里里長黃禎利用20幾坪的小空間，打造「故事街角屋」，透過市府都市發展局計畫，和元智大學藝術與設計學系合作，把後方閒置小花園和防火巷改造成「祕境茶花園」，今天開辦「小草包」、「許願磚」工作坊，師生和居民攜手從早忙到晚為老舊眷村注入新活力，也讓社區變得更美麗。

黃禎表示，故事街角屋原本是榮民遺屋，他的岳父自費買下，無償提供里民辦活動，街角屋後方小花園有兩株大茶花，因此取名祕境茶花園。

元智大學藝術與設計學系指導老師黃琬雯、學生陸亦恒等人設計課程，許願磚工作坊由居民和師生們在磚塊上寫下願望和手繪，在茶花旁砌起磚牆；小草包工作坊則是將迷迭香、薄荷等植物種植在水苔上，並透過綿繩吊掛在牆上，為茶花亭增加文藝氣息。

黃琬雯說，仁義里屬類眷村的類型，社區缺乏開放空間與活動中心，透過祕境茶花園的改造後，在通往茶花園的小徑將綠化和增設散步道，林配合未來的社區廚房、里民教室和街角故事館的設置，讓社區居民有更多合作和交流的機會，一同學習農耕、藝術和地方料理的課程，發掘更多社區生活美學的可能性。

廣告
  • 大溪仁義里變美麗！師生、居民攜手打造「祕境茶花園」。（元智大學藝術與設計學系提供）

    大溪仁義里變美麗！師生、居民攜手打造「祕境茶花園」。（元智大學藝術與設計學系提供）

  • 大溪仁義里變美麗！師生、居民攜手打造「祕境茶花園」。（記者李容萍攝）

    大溪仁義里變美麗！師生、居民攜手打造「祕境茶花園」。（記者李容萍攝）

  • 大溪仁義里變美麗！師生、居民攜手打造「祕境茶花園」。（元智大學藝術與設計學系提供）

    大溪仁義里變美麗！師生、居民攜手打造「祕境茶花園」。（元智大學藝術與設計學系提供）

  • 大溪仁義里變美麗！師生、居民攜手打造「祕境茶花園」。（元智大學藝術與設計學系提供）

    大溪仁義里變美麗！師生、居民攜手打造「祕境茶花園」。（元智大學藝術與設計學系提供）

  • 大溪仁義里變美麗！師生、居民攜手打造「祕境茶花園」。（元智大學藝術與設計學系提供）

    大溪仁義里變美麗！師生、居民攜手打造「祕境茶花園」。（元智大學藝術與設計學系提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 元智大學 大溪 花園 茶花
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧枸杞排骨
台式熱炒✧塔香蛤仔
料理茄子不變色！
新鮮花枝如何挑選？
轉寄

標題：大溪這里變美麗！ 他們攜手打造「祕境茶花園」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月24日‧星期三‧丁酉年四月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.