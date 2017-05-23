大溪這里變美麗！ 他們攜手打造「祕境茶花園」

大溪仁義里變美麗！師生、居民攜手打造「祕境茶花園」。（元智大學藝術與設計學系提供）

2017-05-23 22:33

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區仁義里里長黃禎利用20幾坪的小空間，打造「故事街角屋」，透過市府都市發展局計畫，和元智大學藝術與設計學系合作，把後方閒置小花園和防火巷改造成「祕境茶花園」，今天開辦「小草包」、「許願磚」工作坊，師生和居民攜手從早忙到晚為老舊眷村注入新活力，也讓社區變得更美麗。

黃禎表示，故事街角屋原本是榮民遺屋，他的岳父自費買下，無償提供里民辦活動，街角屋後方小花園有兩株大茶花，因此取名祕境茶花園。

元智大學藝術與設計學系指導老師黃琬雯、學生陸亦恒等人設計課程，許願磚工作坊由居民和師生們在磚塊上寫下願望和手繪，在茶花旁砌起磚牆；小草包工作坊則是將迷迭香、薄荷等植物種植在水苔上，並透過綿繩吊掛在牆上，為茶花亭增加文藝氣息。

黃琬雯說，仁義里屬類眷村的類型，社區缺乏開放空間與活動中心，透過祕境茶花園的改造後，在通往茶花園的小徑將綠化和增設散步道，林配合未來的社區廚房、里民教室和街角故事館的設置，讓社區居民有更多合作和交流的機會，一同學習農耕、藝術和地方料理的課程，發掘更多社區生活美學的可能性。