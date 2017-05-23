大溪這里變美麗！ 他們攜手打造「祕境茶花園」
2017-05-23 22:33
大溪仁義里變美麗！師生、居民攜手打造「祕境茶花園」。（元智大學藝術與設計學系提供）
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區仁義里里長黃禎利用20幾坪的小空間，打造「故事街角屋」，透過市府都市發展局計畫，和元智大學藝術與設計學系合作，把後方閒置小花園和防火巷改造成「祕境茶花園」，今天開辦「小草包」、「許願磚」工作坊，師生和居民攜手從早忙到晚為老舊眷村注入新活力，也讓社區變得更美麗。
黃禎表示，故事街角屋原本是榮民遺屋，他的岳父自費買下，無償提供里民辦活動，街角屋後方小花園有兩株大茶花，因此取名祕境茶花園。
元智大學藝術與設計學系指導老師黃琬雯、學生陸亦恒等人設計課程，許願磚工作坊由居民和師生們在磚塊上寫下願望和手繪，在茶花旁砌起磚牆；小草包工作坊則是將迷迭香、薄荷等植物種植在水苔上，並透過綿繩吊掛在牆上，為茶花亭增加文藝氣息。
黃琬雯說，仁義里屬類眷村的類型，社區缺乏開放空間與活動中心，透過祕境茶花園的改造後，在通往茶花園的小徑將綠化和增設散步道，林配合未來的社區廚房、里民教室和街角故事館的設置，讓社區居民有更多合作和交流的機會，一同學習農耕、藝術和地方料理的課程，發掘更多社區生活美學的可能性。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- WHA開議 美、德、澳發言挺台灣
- 前任007羅傑摩爾過世 享壽89歲
- 雄獅36萬筆個資外洩 駭客主要來自中國
- Lamigo 拚週四亮M10
- 日職》巨蛋會「吃球」 樂天洋將霹靂無敵高界外球不見啦！（影音）
- 椪柑、龍眼、咖啡豆 結果吸客
- 金門漢光演習 兩棲特攻隊營救人質、一氣呵成
- 小S感謝蔡康永 開啟不一樣人生
- 李㼈追妻放大絕 自薦老公候選人
- 亞莉安娜恐攻不只1人犯案！ 活抓第2人身份是...
- 大樂透（含端午加碼）、今彩539 開獎囉！
- WHA拒台 》陳時中：中國用政治污染健康人權
- 台彩端午加碼50萬元「包粽獎」 今開出38組
- 華榮市場共構案 北市議員槓官員
- 漢光實兵演練》反制中國突襲 阿帕契熱加油熱掛彈
- 奶茶重返小巨蛋 「我敢」祭出雙主唱
- 壽山下軍事古道 年底修復重現
- 拍未成年猥褻照 將重判重罰
- 神力女超人超級緊 潘恩輕鬆愛
- 文化部第一屆國家影視金融菁英班開課
- 《台股青紅燈》兆豐案的教育意義
- 司改分組決議 設商業、勞動法院 稅務法庭
- 學者挺工時帳戶 勞團批打假球
- 中職Live》鄭錡鴻對戰3場優質先發 兄弟1分差氣走悍將
- 22歲星二代仍是處男 星爸送套套備用
- 戴姆勒 進軍鋰電池生產
- 日職》王牌也救不了羅德 工藤監督奪生涯200勝
- 預約賞花觀光道路 仁德勝利路盼延伸
- 魏如萱紐約跑半馬 禍不單行
- 向國際宣告！同婚釋憲將揭曉 同步發英文版
- 工商界肯定 籲一次修到位
- 骨刺病患年輕化 18歲也求診
- 網球》詹家姐妹再合體 史特拉斯堡輕鬆開胡
- 搬遷補償費將入帳 艾美特EPS上看10元
- 〈戀愛翹翹板〉暗戀女孩網路互動 沒自信進一步追求
- 豆花妹哪來膽子 狂K盛竹如
- 妻跪媽祖27天 警官夫奇蹟醒了
- 反武荖坑設殯葬區 自救會抗議
- 3頭蛇? 川普出訪 網友接力KUSO
- 棒球追夢人》萊恩腦麻孫 屹立投手丘
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：大溪這里變美麗！ 他們攜手打造「祕境茶花園」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分