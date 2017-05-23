AIT前處長楊甦棣台南母校 圍牆被拆了
2017-05-23 22:26
原台南美國學校舊圍牆，與民宅相鄰的一段莫名遭拆。（議員李文正提供）
〔記者洪瑞琴／台南報導〕過去美軍美僑在台南留下的歷史建物已少，原台南美國學校圍牆這幾天莫名被拆掉，這所學校曾是前美國在台協會（AIT）台北辦事處處長楊甦棣小時就讀的母校，市議員李文正今日批評，市府連這麼有代表性的建物都不重視，如何打造台南文化首都。
遭拆的南段舊圍牆與附近民宅及國有地相鄰，是民宅空地為了要蓋新建物，或其他公家單位動手拆牆，李文正認為，市府應儘快查明，並保留圍牆作為台美關係發展史見證。
文化局說明，該段空心磚造圍牆是否列入法定文資，曾邀古蹟審查委員會勘，結果未獲列入，但是靠近開元路這段圍牆與門柱仍有保留，至於圍牆遭拆，該局並不知情。
原台南美國學校舊址，幾10年前就已被拆掉作為開元公園，現為一大片草地，未來將規劃為開元轉運站。
美軍美僑研究協會解吟情表示，前美國在台協會（AIT）台北辦事處處長楊甦棣曾就讀台南美國學校，也是美軍駐台子弟，從老照片可看出圍牆屬於美國學校舊建，體育用品儲放室也是，當時美軍為了快速興建，以空心磚堆砌為主，與當年同期的在地建築不一樣，圍牆上漆寫「WARRIORS（勇士們）」字樣，清楚可見，如今遭破壞，令人扼腕！
李文正表示，五○至七○年代冷戰時期，台南是美軍在台灣最重要的基地，當時美軍為何協防台灣，就是因為台灣位於西太平洋島鏈，戰略位置重要，政府如果能善加保存美軍在台文化，對台南一定有加分作用。
李文正表示，當年就讀美國學校的孩子，如今都已6、70歲，偶而他們也都回到台灣看他們生長的地方，所以美國學校圍牆不但不應拆除，更應利用體育倉庫結合社區，做為美軍文化展示的空間，創造三贏。
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