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涉竄改「金平膜衣錠」效期再賣 負責人收押禁見
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志工媽媽好手藝 縫製精品包媲美專櫃名牌

2017-05-23  22:40

〔記者李容萍／桃園報導〕風吹破損的雨傘，搖身一變成了遮陽避雨兩用帽，抗UV防水又輕巧；小朋友娃娃鞋做成零錢包；鄰居女兒的國中制服，縫成一條圍裙！

桃園市平鎮區壢新醫院66歲的志工媽媽余牡燕，對裁縫手工頗有心得，從背包、提包、零錢包、手機袋，到圍裙、帽子，各式各樣都難不倒。款式新穎、車工細緻，每一個都是獨一無二，質感不輸百貨公司專櫃名牌包，而且具有文創風格。

余牡燕是12年前從鞋廠退休後，就到壢新醫院擔任志工，在門診大樓2樓服務櫃台，協助引導民眾就診掛號、填寫初診單、量血壓；退休前在鞋廠的商品展示部門，她發現鞋子製作過程裁切下來的布和皮革，多是丟棄處理，相當可惜，經鞋廠同意，就將廢棄的零碎皮料收集起來，開始她的裁縫創作，當年也沒有網路或部落客教學，全憑自己摸索。

壢新醫院最近剛成立「心聯新」小站，余牡燕為響應義賣籌募弱勢民眾醫療費用，特地捐出6件自己親手縫製的真皮包包，希望推廣愛心公益，並且宣導愛物惜福的美德；「心聯新小站」位於壢新醫院門診大樓一樓藝文空間旁，於每週一對外開放義賣。

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  • 余牡燕和她縫製的精品包，媲美專櫃名牌。（記者李容萍攝）

    余牡燕和她縫製的精品包，媲美專櫃名牌。（記者李容萍攝）

  • 余牡燕和她縫製的精品包，媲美專櫃名牌。（記者李容萍攝）

    余牡燕和她縫製的精品包，媲美專櫃名牌。（記者李容萍攝）

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