叫我第一名！ 桃園YouBike周轉率全台最高

2017-05-23 21:32

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市公共自行車YouBike，從去年2月起開辦，配合機場捷運通車，今天再新增8處租賃站，全市已建置130處租賃站、提供2800輛自行車，桃園市長鄭文燦出席高鐵桃園站前舉行「桃捷便利行YouBike快樂騎」成果發表會表示，全市累積租借次數已破400萬次，平均每日周轉率超過8.15次，是全國周轉率最高的縣市，顯示市民對YouBike的需求。

新增租賃站包括機場捷運A7體育大學站、A8長庚醫院站、A10山鼻站、A15大園站、A17領航站、A18高鐵桃園站、A19桃園體育園區站及A21環北站等8站。

鄭文燦指出，YouBike設置地點涵蓋公務機關、大專院校、廣場、大型賣場、百貨業、車站等公共空間，及南崁溪、老街溪沿岸親水公園等處，預計明年2月完成180個租賃站的建置作業，提供4700輛公共自行車，108年底完成300個租賃站、提供8000輛，滿足市民購物、休閒、通勤等多元需求，促成桃園市追求「低碳生活」目標。

他說，市府對公共自行車租賃採取「營運補貼」及「部分付費制」，提供前半小時免費的優惠，鼓勵短程、短借，培養市民使用YouBike的習慣；有關公共自行車投保公共意外責任險，這涉及全國一致性的政策，由金融監督管理委員會制定統一定型化契約，市府將率先推動投保。

包括市議員彭俊豪、陳治文、王浩宇、市府交通局長劉慶豐、青年事務局長陳家濬、中壢區長林香美均均出席發表會；巨大機械公司（微笑單車公司董事長）創辦人劉金標也說，台灣騎單車人口約佔總人口的15％，還有85％的人不騎單車，希望感動不騎單車的85％人口也加入騎單車的行列。