全聯出包怪舒跑？ 舒跑小編說話了……
2017-05-23 21:41
〔即時新聞／綜合報導〕全聯福利中心疑未經同意使用導演吳念真肖像做宣傳，全聯傍晚發聲明致歉，但暗批是與吳念真合作的飲料廠商「舒跑」未向吳說明才導致風波。舒跑的臉書專頁今晚PO文稱「寶寶心裡有苦，但寶寶不能說 」，疑在回應相關事件。
全聯今天傍晚發聲明向吳念真致歉，但同時指出，「全聯《生活誌》以往皆以主打商品的代言人作為封面人物，最新一期《生活誌》以『舒跑鹼性離子水』為主要促銷商品，廠商與全聯協議，希望以吳念真導演作為《生活誌》封面人物，但廠商在做此規畫時，並未對吳念真導演做任何必要說明，造成吳念真導演困擾。」
舒跑的臉書粉絲專頁「舒跑 運動你的道理」晚間7時許PO文：「小編：寶寶心裡有苦，但寶寶不能說...」，並配上一個苦瓜臉的表情符號，引起網友聯想。
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