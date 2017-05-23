再代燒竹縣垃圾? 北市議員批：別再開此門
2017-05-23 21:25
〔記者張議晨／台北報導〕台北市去年代燒雲林垃圾引發爭議，北市環保局長劉銘龍今於台北市議會警政衛生委員會報告時又指，近日接獲環保署聯繫，請求北市代燒新竹縣垃圾。但此話一出，即遭委員會召委陳孋輝批評，為何其他縣市不申請興建焚化廠，反要北市代燒垃圾，產生空汙都由北市承受，陳還要求環保局不應再開代燒大門。劉則回應，代燒程序都是依照去年議會決議辦理。
北市府去年代燒雲林2萬多公噸垃圾，卻因未告知議會而被叮得滿頭包；但雲林焚化廠問題至今遲未解決，北市今年2、3月份仍持續幫雲林紓解垃圾問題，總計代燒1萬餘噸家戶垃圾，並回運焚化後的垃圾底渣。未料日前環保署再尋求北市幫忙，盼北市協助解決竹縣垃圾危機。
陳孋輝直言，內湖焚化廠已屆除役年限，但環保局不斷修復，讓爐子越燒越老，空汙都由北市民承受。市議員王世堅也認為，幫外縣市代燒可以，但要基於「互惠」原則。王舉例，桃園市幫北市處理醫療廢棄物，若桃園需北市代燒垃圾，北市當然樂意，若是不相往來的縣市，就須慎重考慮。
劉銘龍解釋，北市每代燒1公噸垃圾，對方即須回運1.8公噸底渣，雙方是互惠。不過，王世堅卻指，回運底渣叫「物歸原主」，如同骨灰，燒完本就該還給當事人；互惠是指長期幫忙北市處理廢棄物，而非幫北市處理底渣就叫互惠。
環保局副局長盧世昌今受訪時表示，新竹縣須處理垃圾量約5000噸，目前環保署還在統計各縣市焚化廠處理量，會不會幫新竹縣代燒，要看環保署最後決議。盧世昌坦言，依照《廢清法》，若碰到緊急需求，環保署仍有權強制調度，不過目前仍未碰到此類狀況，還是以協商為主。
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