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台灣國際競走首金 竹市鄔惟喬創紀錄

2017-05-23  21:54

［記者洪美秀／新竹報導］台灣國際競走首金！新竹市16歲小將鄔惟喬20日代表台灣，參加在泰國曼谷舉辦的亞洲青少年（U18）田徑錦標賽女子5000公尺競走，以25分41秒36摘下金牌，成為台灣首位奪下國際女子競走金牌的選手。市長林智堅除表達是新竹之光，更感謝教練們的付出，讓體育選手在國際發光發熱。

「我的對手，永遠是我自己」就讀新竹高商的鄔惟喬表示，國小在彭鎮達教練的指導下開始接觸競走已有5年，「永遠跟自己比」，是她的座右銘，她除在台灣練習，也到中國雲南進行高地訓練，這次賽事展現訓練成果，一舉超越中國選手，為台灣女子競走摘下首面金牌。

「為惟喬感到驕傲」載熙國小教練彭鎮達說，鄔惟喬曾接觸過射箭及跳高，小五時轉入競走，從此「獲獎無數」，在國中就以破大會紀錄，勇奪全中運3000公尺競走金牌，隔年又摘下全中運5000公尺競走金牌，今年在全中運1萬公尺競走再添1面金牌，是「金牌常客」。

市府教育處指出，載熙國小、光華國中、光武國中、成德高中及新竹高商爲竹市田徑三級培訓長年努力付出，完整的制度讓選手從國小、國中到高中串連起完整的訓練機制，是田徑選手的「堅強後盾」。

教育處表示，競走選手必須保持前腳與地面接觸時不曲膝，且雙腳不能同時離地，因此選手必須利用髖關節帶動速度以維持平穩，是一項考驗速度、技術及意志力的運動。鄔惟喬的努力值得肯定，也期許她再接再厲，再添光榮。

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  • 新竹市新竹高商學生鄔惟喬參加國際競走競賽奪金牌，成為另類台灣之光。（新竹市府提供）

    新竹市新竹高商學生鄔惟喬參加國際競走競賽奪金牌，成為另類台灣之光。（新竹市府提供）

  • 新竹市新竹高商學生鄔惟喬參加國際競走競賽奪金牌，成為另類台灣之光。（新竹市府提供）

    新竹市新竹高商學生鄔惟喬參加國際競走競賽奪金牌，成為另類台灣之光。（新竹市府提供）

  • 新竹市新竹高商學生鄔惟喬參加國際競走競賽奪金牌，成為另類台灣之光。（新竹市府提供）

    新竹市新竹高商學生鄔惟喬參加國際競走競賽奪金牌，成為另類台灣之光。（新竹市府提供）

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