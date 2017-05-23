國道1號竹北段建隔音牆 壅塞加劇、怨聲四起
2017-05-23 21:06
〔記者廖雪茹／新竹報導〕國道1號91K周邊的學校和住戶，長期飽受交通噪音干擾，經立委林為洲等協調，國道高速公路局辦理隔音牆工程，但也因此造成該路段更加壅塞，引起用路人抱怨，並誤以為是路肩拓寬工程；高公局今天表示，整體工程預定8月完工，但會加緊趕工爭取進度提前。
國道1號新竹-竹北路段，平日尖峰時段十分壅塞，91K側邊路肩自2月起開工之後，塞車窘境情形更加惡化，引起用路人抱怨，紛紛打電話向相關單位詢問工程進度，還有不少人誤以為是在做路肩拓寬工程。
高公局北區工程處中壢工務段表示，國道1號91公里的隔音牆工程，北上路段側邊已在4月底完工，但南下路段側邊約150公尺，開挖後發現地層屬於較硬的鵝卵石構造，只得暫停辦理變更設計改變工法，迄5月初才恢復施工，也使得原預計完工時間將延後約2個月至8月，總工程經費也追加到1300多萬元。
警方說，竹北市光明六路上匝道的車流，原本在上午8點多可逐漸疏緩，但受到91K南下側邊施工影響，車速變慢，疏緩時間延後迄9點，遇雨天則更加壅塞。
林為洲表示，91K東側的興隆國小與西側的大樓居民，長期飽受車輛噪音之苦，影響教學和生活品質，經邀集高公局等單位多次協調，認為隔音牆工程是最根本解決之道；不過開工後，他也接到許多鄉親反應塞車問題，因此日前再次現勘，督促高公局增派人力加速趕工，以降低竹北交流道南下閘道交通的影響。
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