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執勤遭酒駕撞傷昏迷 績優清潔隊員甦醒了

2017-05-23  21:36

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市霧峰清潔隊員王俊昇13日上班執勤期間，遭酒駕婦人撞上拖行致頭部重創，昏迷指數3分，經兩次開刀急救上升到7分，隊員除臉書集氣，也齊聚祈福、天天輪流探望，20日王員甦醒，今天甚至能小聲說話、舉右手要擁抱同事，讓清潔隊士氣振奮。

王俊昇傷勢恢復良好，20日甦醒，之後拔除呼吸管能自行呼吸且意識清楚，霧峰清潔隊長廖順榮今天探視後興奮得說，王員精神不錯，右手已能舉起想拉隊員，而且試圖說話想要坐起和大家聊天，他和家人感謝各界關懷。

廖順榮說，32歲的王員在清潔隊服務五年多，工作認真、個性活潑開朗、好動，還有「阿猴」的外號，車禍受傷後，清潔隊和社會大眾在臉書為他集氣，上週五隊員更是齊聚為他祈福，周六就傳出好消息，甦醒且逐漸恢復意識。

廖順榮也說，大家也說清潔隊員清除垃圾，做一般人不願做的事，平常就在做公德，老天有保佑，也讓清潔隊士氣大振。

環保局副局長吳東燿說，市府會協助王員醫療、理賠等問題，環保局也加強隊員執勤交通安全、提醒注意後方來車等。

上月23日趕赴處理聚眾滋事案件的警六分局警員簡銘韋重傷，目前仍昏迷，日前傳出簡父簽下器捐同意書，但身體有反應，醫院認為他年輕且求生意志強，全力救治，不放棄任何希望，警界也持續集氣祈福盼出現轉機。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 遭酒駕撞傷重創的清潔隊員王俊昇甦醒，清潔隊士氣大振。<b>☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆</b> （記者蔡淑媛翻攝）

    遭酒駕撞傷重創的清潔隊員王俊昇甦醒，清潔隊士氣大振。☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆ （記者蔡淑媛翻攝）

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