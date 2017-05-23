換新制服、作聯名包 桃捷挨批虧損連連還浪費錢
2017-05-23 21:14
［記者陳昀／桃園報導］市議員魯明哲今天質詢指出，桃園大眾捷運公司董事長劉坤億上任後，桃捷公司不但把原有的制服全部換掉，還製作乖乖聯名包，一箱一箱送給議員，明明已經虧損連連，還浪費行政支出，「莫名其妙，不做點專業事！」
劉坤億事後答覆說，因為桃捷公司職員增加、原本制服已經發完，因此重新設計更符合公司意象的紫色制服，統一訂製、營造形象，這是必要性支出；而乖乖也是一種很好的行銷方式，很受歡迎。
魯明哲認為，何煖軒擔任董事長時就有訂製制服，劉坤億上任後又換新制服，這跟營運根本無關，是很浪費的行政支出，「換紫色制服就能提高運量嗎？」他說，送乖乖給議員也讓人覺得莫名其妙，不知道為什麼市府要一直和乖乖合作推出聯名包、花莫名其妙的錢，「是因為市長鄭文燦跟乖乖董事長很好是不是？」要求桃捷公司多做一些專業的事，不要浪費錢譁眾取寵。
劉坤億表示，原本的黑色制服已經發完，由於公司職員增加，且過去站務人員、維修人員工作服沒有統一，為了提升整體公司形象，決定重新設計新制服，考量職員多為女性、年紀輕，希望打造柔和的意象，他強調，桃捷公司用錢很謹慎，只會用在必要性支出上。
劉坤億認為，乖乖是很具創意的行銷方式，通車時推出也很受歡迎，意象為「機捷乖乖、通車平安」，議員指稱不是事實。
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