延長工時超過上限 遠雄人壽挨罰

2017-05-24 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府日前對遠雄人壽進行勞檢，發現其伙食津貼未納入加班費基礎，及員工延長工時超過上限，對遠雄人壽開罰台幣10萬元。

遠雄人壽於3月15日時在北市府進行勞檢時被發現伙食津貼未納入加班費基礎，以及員工單月延長工時超過46小時上限，遭北市府裁罰10萬元。

遠雄人壽表示，將依裁處書載明的期限繳納罰緩，並修正加班費的計算公式，將津貼給付項目納入計算基礎，並將依照業務產值狀況增聘行政服務人員，避免超時工作產生。