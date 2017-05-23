激勵人心！單親母視障封閉自我 學當盲人獲新生
〔記者洪定宏／高雄報導〕具幼教老師資格的廖庭穎，去年確診罹患「隱性遺傳色素性視網膜炎」，這是無法治癒的罕見疾病，非常狹窄的視野，等於全盲，她「難過到哭不出來」，整整封閉了3個月，才說服自己「沒有時間憂鬱」；在高市社會局視覺障礙者社會重建中心協助下，「學會當個盲人」，成為視障按摩師，樂觀迎接「新生命」。
庭穎的丈夫、胞弟、父親相繼過世，她獨力撫養17歲獨生子及70歲行動不便的母親，她當過行銷專員、幼教老師、藥師助理，再轉到生技公司工作，前年9月才剛歡喜升任經理，扭轉她命運的「黑手」悄然接近。
「明明要找的物品就在眼前的桌上，我卻沒看到，還拚命在周邊尋找。」庭穎回憶說：「當時同事笑我中邪、『鬼遮眼』，要我去收驚。」最讓庭穎不解的是，短時間內發生4次車禍、15次走路摔倒，都曾嚴重到住院，最後檢查結果竟是罹患「隱性遺傳色素性視網膜炎」。
一次檢查無法說服庭穎，她到處找名醫診斷，結論都是「成因不明、無法治癒，會逐漸惡化」，庭穎說：「這等於宣判我『死刑』，好難過，可是我哭不出來！」於是她黯然離職，將自己封閉在家裡，負面情緒從難過轉為憤怒、埋怨，無法接受殘酷的事實。
或許是神佛幫庭穎開了另扇窗，封閉3個月後，她突然頓悟、想通了：「我還有老媽及小孩要照顧，沒有時間憂鬱了，我必須學習當個盲人！」
曾經拒絕視覺障礙者社會重建中心的庭穎，主動加入中心的成長團體、接受定向行動訓練、自己拿白手杖外出、配戴特製眼鏡，更學會智慧型手機的LINE及臉書語音功能、使用公車APP與地圖定位，重新建立交友生活圈，最後在捷運後驛站的向日葵視障按摩中心當按摩師，樂觀迎接「新生命」。
廖庭穎感謝幫她脫離困境的親朋好友及扶她過馬路的「小天使」，呼籲視障者不要執著自己眼睛的障礙，「畢竟我們手腳健全，只要肯學習，就有能力重返職場」，如果有機會，庭穎願意與各界分享她的生命故事。
高市社會局障福科長方麗珍強調，視覺障礙者社會重建中心於99年開辦，已服務逾600名因疾病或車禍導致視障的朋友，接受定向行動、生活自理能力、輔助科技及讀寫能力訓練等等，協助他們走出困境，成效甚佳。
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標題：激勵人心！單親母視障封閉自我 學當盲人獲新生
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