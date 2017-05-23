新北推校園午餐空盤運動 定量打菜吃光光

新北市這學期在各學校推動空盤運動零剩食，透過定量打菜掌握學生的食量與營養攝取，也讓食材不浪費。（記者葉冠妤攝）

2017-05-23 20:22

〔記者葉冠妤／新北報導〕每天午餐通通吃光光！新北市教育局從這學期開始在校園內推動「新食尚空盤運動」，透過定量打菜，精準拿捏各年級學童食量，讓小朋友沒有負擔地吃飽飽，更能達到零剩食的惜食成效，新北市副市長侯友宜今造訪林口興福國小跟二年甲班學童一起享用午餐，一起滿足地大秀空盤子。

侯友宜今天跟一群興福孩子體驗採摘香草，再利用學校種植的薰衣草，動手滷製成薰衣草滷蛋，過程中香味四溢，侯友宜更親自餵食小朋友，現場笑開懷，隨後再到教室與孩子並肩而坐，享用學校營養午餐。

侯友宜說，跟據統計台灣每人每年產生廚餘量達96公斤，為了推動惜食文化，教育局從校園扎根，透過定量打菜，從小培養孩子不浪費食材的習慣，新北國高中學生約33萬人，預計每人每天平均減少6公克的廚餘，全年度目標預估將可減少總廚餘量38萬3000公斤。

興福學童陳羿庭說，從學校廚房每天煮出來的午餐好好吃，為了不浪費廚師叔叔及老師們的用心，所以要吃光光；李尚諭則說，每天都超期待吃午餐，最喜歡吃地瓜糙米飯！