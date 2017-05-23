新北推校園午餐空盤運動 定量打菜吃光光
2017-05-23 20:22
新北市這學期在各學校推動空盤運動零剩食，透過定量打菜掌握學生的食量與營養攝取，也讓食材不浪費。（記者葉冠妤攝）
〔記者葉冠妤／新北報導〕每天午餐通通吃光光！新北市教育局從這學期開始在校園內推動「新食尚空盤運動」，透過定量打菜，精準拿捏各年級學童食量，讓小朋友沒有負擔地吃飽飽，更能達到零剩食的惜食成效，新北市副市長侯友宜今造訪林口興福國小跟二年甲班學童一起享用午餐，一起滿足地大秀空盤子。
侯友宜今天跟一群興福孩子體驗採摘香草，再利用學校種植的薰衣草，動手滷製成薰衣草滷蛋，過程中香味四溢，侯友宜更親自餵食小朋友，現場笑開懷，隨後再到教室與孩子並肩而坐，享用學校營養午餐。
侯友宜說，跟據統計台灣每人每年產生廚餘量達96公斤，為了推動惜食文化，教育局從校園扎根，透過定量打菜，從小培養孩子不浪費食材的習慣，新北國高中學生約33萬人，預計每人每天平均減少6公克的廚餘，全年度目標預估將可減少總廚餘量38萬3000公斤。
興福學童陳羿庭說，從學校廚房每天煮出來的午餐好好吃，為了不浪費廚師叔叔及老師們的用心，所以要吃光光；李尚諭則說，每天都超期待吃午餐，最喜歡吃地瓜糙米飯！
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 擅用吳念真照片 全聯發言人坦言疏忽了…
- 網友湧入歐尼爾臉書PO全聯封面 高喊「開吉」
- 博物館「打包」帶著走 行動博物館前進社區
- 日圓匯率優勢 今年暑假親子遊東京夯
- 盜獵致7成食蛇龜消失 日月光與興大籲重視保育
網友回應
熱門新聞
- 聽到19名歌迷死了 亞莉安娜崩潰了！
- AV女優北一女「小綠綠」上身 H乳撐爆制服
- 遊覽車9/1起全面強制加裝GPS
- 〈單身拼圖〉十大禁語 碎了裸男玻璃心
- 驚！ 大口吃超商紫菜包飯 嚼到兩顆人類牙齒
- 防北韓？ 美軍火商找日商聯手開發新雷達
- 中國稱台灣被妥善照顧 徐國勇怒批：說法無恥至極！
- 【愛讀書】《安迪如何穿上他的沃荷：普普教皇的哲學絮語》
- WHA開議 美、德、澳發言挺台灣
- 某台灣球員能上大聯盟 媒體人驚爆有政治因素
- 瞥見謝金燕摘口罩 同機旅客驚訝本尊這麼...
- 假新聞危害全球 民主基金會辦論壇分享各國案例
- 愛子騎車自摔腦死 母捐兒4器官遺愛人間
- 東森遭爆董事長3高層洩密 發聲明反擊
- 棒球追夢人》醫生重考上東大 伊藤40歲初登板
- 陳建仁：台灣不會停止爭取參與WHO
- 人機圍棋頂上決戰開打！柯潔執黑力戰AlphaGo
- 敘國荷姆斯傳汽車炸彈攻擊 至少2死40傷
- 不再爆肝打畢業論文 哈佛生做饒舌專輯高分過關
- 最美歐巴桑秀美腿 電爆新生代女星
- 嘉縣國中學生 跌破萬人
- 履行分享愛 黃河快閃創作
- 亞莉安娜宣布暫停巡演 9月台灣場命運究竟...？
- 劉香慈談生產戲感同身受 願犧牲自己換小孩
- 中職》張志豪歸期近 史總：100％康復就歸隊
- 前奧運泳將實境節目脫光光 1女多男荒島求真愛
- 小S感謝蔡康永 開啟不一樣人生
- 搞大少女肚子 男子娶少女獲「丈母娘」原諒
- 日廉航「樂桃」 年底前開放比特幣買機票
- 回眸一「照」百單生 民眾：為什麼要回來
- 矽晶圓Q3缺口恐更大 短缺市況持續到明年
- 東亞青少年空手道錦標賽 鳳林國中「金包銀」
- OPEC減產協議延長 減產數量應會擴大
- 內閣7月是否改組？林全：暫無異動規劃
- 台股開盤下跌2.65點 報9994.61點
- 黨魁過招？吳敦義今見洪秀柱
- 中職Live》鄭錡鴻對戰3場優質先發 兄弟1分差氣走悍將
- 北市300億平均地權基金 地政局擬修法活用資金
- 看準亞莉安娜年輕歌迷多 兇嫌選家長接送區引爆
- 棒球》小球員這樣抗議主審 引爆600萬球迷網戰（影音）
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：新北推校園午餐空盤運動 定量打菜吃光光
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分