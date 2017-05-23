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合歡東峰杜鵑花開6成 花季結束前暫不封閉

合歡東峰高山杜鵑已開6成，近日賞花遊客如織。（記者陳鳳麗翻攝）

2017-05-23  20:23

〔記者陳鳳麗／南投報導〕受天候異常影響，合歡山高山杜鵑遲開，合歡東峰目前約開6成，惟合歡東峰步道進行整修工程原訂平日封閉，假日才開放，民眾質疑聲不斷，有網友貼出東勢林管處的新公告，將等高山杜鵑花季結束後再封閉步道。

合歡山高山杜鵑去年中旬已盛開，今年則至今未達最大值，前天上山的山友透露，合歡東峰的高山杜鵑只開了6成左右，預估6月上旬會達最大值，中旬還有機會賞花。

高山杜鵑花季延後，東勢林管處原訂週一起到8月22日進行合歡東峰步道整修工程，平日封閉步道，假日才開放，此舉招致不少民眾批評，認為高山杜鵑花季期間在平日封閉步道，要遊客全部擠在假日上山，屆時合歡山將再塞爆。

山友遊客的聲音被聽到，今日有民眾在臉書社團貼出東勢林管處的重新公告，會等花季結束再封閉步道，封閉日期預估從6月19日開始。

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  • 有網友在臉書社團貼出東勢林管處的新公告。（圖擷自合歡山玩雪團臉書社團）

    有網友在臉書社團貼出東勢林管處的新公告。（圖擷自合歡山玩雪團臉書社團）

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