「梅」嘗試過的披薩 學童DIY讚翻
2017-05-23 19:56
水里郡坑國小舉辦梅子披薩體驗活動，師生們跟著廚師將梅果、過貓野菜放進餅皮，品嘗從未嘗試過的酸甜披薩滋味。（記者劉濱銓攝）
〔記者劉濱銓／南投報導〕從「梅」嘗試過的披薩！水里鄉山城物產多元，除了葡萄以外，梅子也是一大特產，位在南投縣水里鄉的郡坑國小，就安排學生到市區二坪附近體驗披薩DIY，除了能吃到平時鮮少品嘗的披薩，還能自己動手做，尤其加入在地的梅果、「過貓」野菜，酸甜的清爽滋味讓學童大為驚豔，還幫同學多做幾個，直呼超讚的。
校方表示，郡坑的學生都在山區小校念書，只有到市區或都會區才有機會吃到披薩，更別說是自製披薩了，而學生在製作過程中，除了學習下廚外，也認識到家鄉盛產的梅子、過貓等蔬果，對於成長的環境有更深一層的了解，尤其活動並非全體學生都參加，參與體驗的學生就會幫忙做披薩給沒來的同學，一起發揮同學愛與分工合作精神。
帶領學生體驗的廚師陳天祥則說，水里當地蔬果相當多元，但從未有以梅子做成披薩，此次藉由和學童互動的機會，將梅子做成美味披薩，事前經過多次嘗試找出順口的配方，沒想到學生會如此喜歡，未來可望發展成水里另一項特色美食。
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