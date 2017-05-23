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土城新闢12米道路 拆堤防引爭議

為新建一條公有跨河道路，六分仔溝近百公尺長、約60公分高的堤防遭拆除。（記者張安蕎攝）

2017-05-23  19:53

〔記者張安蕎／新北報導〕土城區捷運永寧站旁一塊廣達3200坪的工業區用地，近期由地主申請變更為住宅區，並將新建一條公有跨河道路，營造商為闢路拆除溝渠堤防，引發當地里長不滿，擔憂若下大雨恐影響排水釀災，議員林金結今天在議會質詢此事，水利局長古沼格表示，將調查並開罰。

此土地變更案依法地主須捐獻約1100百坪大的公園及道路予新北市府，其中一條寬12米的道路，需跨越「六分仔溝」闢建，近期已拆除近百公尺長、約60公分高的堤防，大安里長張俊隆指出，「我任內做的堤防竟一夕被破壞！」此為里內重要排水溝，施工竟未收到任何通知，且周邊道路地勢極低，汛期已來臨，少了堤防若發生水災，誰要負責？

施工商勝益營造股份有限公司總經理王明世表示，無論是設計案或開工申請，都已經市府相關單位核定，確認施工不影響排水，可能是市府內部程序出錯，以致里長未收到通知。

不過，水利局雨水下水道工程科長王忠賢表示未收到拆除堤防的施工申請，但曾核定此工程不影響水流。經查若未申請屬實，可依水利法開罰60萬元至300萬元。

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  • 六分仔溝堤防遭拆，引發當地里長憂心，大雨恐釀水災。（記者張安蕎攝）

    六分仔溝堤防遭拆，引發當地里長憂心，大雨恐釀水災。（記者張安蕎攝）

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