| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大樂透（含端午加碼）、今彩539 開獎囉！
 首頁 > 生活

改善高雄橋頭淹水 D區滯洪池工程快馬加鞭

2017-05-23  20:01

〔記者蘇福男／岡山報導〕為改善岡山、橋頭、梓官典寶溪下游沿岸淹水困擾，水利署規劃設置6座滯洪池，其中，A、B區滯洪池完工啟用後，岡山劉厝里一帶淹水情況明顯改善，D區滯洪池經費高達16億元，水利署將補助，希望能趕在明年9月前發包施工。

立委邱志偉指出，D區滯洪池位於橋頭區，緊鄰典寶溪主流，規劃面積42公頃，滯洪量105萬公噸，由於總經費高達16億元，其中，14億元為用地取得費用，將由中央每年提供2億元全額補助，另工程經費1.75億元，將分4期辦理。

邱志偉說，D區滯洪池第1期工程面積約10公頃，主要為蓄存周邊無法排入典寶溪幹線內水，以解決周邊地區淹水情形，工程經費約5000萬元，水利署副署長曹華平表示，預計下個月召開規畫檢討報告，待完成後，將補助高市政府先期規劃費500萬元，及第1期工程部分經費1000萬元，其餘4000萬元將於明年度補助。

邱志偉表示，市府將於明年初完成第1期工程用地取得，明年9月前發包施工，他希望能趕在109年上半年前完工，讓橋頭民眾儘早遠離水患之苦。

廣告
  • 典寶溪A、B區滯洪池完工啟用後，岡山劉厝里一帶淹水情況明顯改善。（記者蘇福男攝）

    典寶溪A、B區滯洪池完工啟用後，岡山劉厝里一帶淹水情況明顯改善。（記者蘇福男攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 橋頭區 淹水 滯洪池 邱志偉
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧枸杞排骨
台式熱炒✧塔香蛤仔
料理茄子不變色！
新鮮花枝如何挑選？
轉寄

標題：改善高雄橋頭淹水 D區滯洪池工程快馬加鞭


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月23日‧星期二‧丁酉年四月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.