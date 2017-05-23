改善高雄橋頭淹水 D區滯洪池工程快馬加鞭

2017-05-23 20:01

〔記者蘇福男／岡山報導〕為改善岡山、橋頭、梓官典寶溪下游沿岸淹水困擾，水利署規劃設置6座滯洪池，其中，A、B區滯洪池完工啟用後，岡山劉厝里一帶淹水情況明顯改善，D區滯洪池經費高達16億元，水利署將補助，希望能趕在明年9月前發包施工。

立委邱志偉指出，D區滯洪池位於橋頭區，緊鄰典寶溪主流，規劃面積42公頃，滯洪量105萬公噸，由於總經費高達16億元，其中，14億元為用地取得費用，將由中央每年提供2億元全額補助，另工程經費1.75億元，將分4期辦理。

邱志偉說，D區滯洪池第1期工程面積約10公頃，主要為蓄存周邊無法排入典寶溪幹線內水，以解決周邊地區淹水情形，工程經費約5000萬元，水利署副署長曹華平表示，預計下個月召開規畫檢討報告，待完成後，將補助高市政府先期規劃費500萬元，及第1期工程部分經費1000萬元，其餘4000萬元將於明年度補助。

邱志偉表示，市府將於明年初完成第1期工程用地取得，明年9月前發包施工，他希望能趕在109年上半年前完工，讓橋頭民眾儘早遠離水患之苦。