新北公幼市區難擠 偏鄉招不到學生

2017-05-23 20:08

〔記者何玉華／新北報導〕新北市106學年度公立幼兒園抽籤落幕，餘波盪漾，市議員今天針對幼兒園招生擠破頭，紛紛質詢教育局長林奕華；根據教育局資料，3至5歲的幼兒園錄取率約40%，2歲專班錄取率約20%，但偏鄉卻出現招不到學生的情況，3至5歲缺額達443個、2歲班缺額也有98個，資源分配失衡。

林奕華說，今年幼兒園增加65班是歷來最多；市議員周勝考說，優先入園用完名額，民眾就住在學校邊，卻進不了幼兒園；何博文說，多所學校備取到133、140、148號，顯示需求相當高。

根據統計，公立幼兒園2歲班名額共1075，直升佔198人，優先入園佔264名，剩下613個一般生名額，吸引2649人報名，錄取515人，偏鄉有98個缺額招不到學生，錄取率約20％。

3至5歲班名額2萬5645，直升佔1萬4049人，優先入園佔3710名，剩下7886個一般生名額，吸引1萬9079人報名，錄取7443人，偏鄉有443個名額招不到學生，錄取率約40％。

林奕華表示，優先入學的身分別是根據幼兒園照顧法施行細則，對象包括身障、原住民、低收、中低收及特殊境遇家庭的幼兒；父、母或監護人為中度以上身障者；轉介輔導或安置的幼兒；教職員工子女；育有3胎以上家庭滿4足歲幼兒。