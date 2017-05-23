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就是熱血青年！ 「金牌外語」替代役前進古都

外語替代役吳奕昌與同袍們分享熱血經驗，並在臉書社群設置分享平台加大傳播力量。（記者洪瑞琴攝）

2017-05-23  19:38

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市第二官方語言專案辦公室號召全台16名外語替代役，發起「金牌外語替代役，前進古都」活動，從活動規劃到宣傳照，樣樣自己來，將自6月1日起為期3天，前往偏鄉地區與學子分享國外求學及生活經驗，將國際視野帶進偏鄉地區，並分享學習英語「撇步」，鼓勵學子突破自我藩籬，勇敢追夢。

台南市第2官方語言專案辦公室外語替代役吳奕昌表示，希望能夠將他們所經歷過的「世界」帶進台南，尤其透過真實故事，是活生生地發生你我身邊，鼓勵高中學弟妹不用在意身份背景，都能選擇自己的道路，勇往直前。

2官辦表示，一般替代役男多被動式接受工作指派，但是該單位的替代役男吳奕昌非常積極，他曾受邀到台東經驗分享，因此主動提案這計劃，希望能將寶貴經驗帶進古都，激發台南子弟自我突破的能量，不要被現有環境侷限住自我發展。

參與台南場活動的外語替代役，都是吳奕昌的同袍，來自基隆、台北、新竹、台中、嘉義、高雄、澎湖、台東、花蓮等縣市；來自不同領域跨足工程、經濟、會計、醫學、生物、精算、會計、光電、口譯、土木、電機等，不乏美國約翰霍普金斯大學的博士、曾在美國演出音樂劇的華裔演員，或在國外創業獲獎、或曾到非洲留學的留學生分享精彩歷程，大家從活動規劃、拍攝剪輯影片、宣傳照等全都一手包辦。

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  • 外語替代自製宣傳海報（台南市第二官方語言專案辦公室提供）

    外語替代自製宣傳海報（台南市第二官方語言專案辦公室提供）

  • 台南市第二官方語言專案辦公室外語替代役吳奕昌與同袍分享熱血經驗。（記者洪瑞琴攝）

    台南市第二官方語言專案辦公室外語替代役吳奕昌與同袍分享熱血經驗。（記者洪瑞琴攝）

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