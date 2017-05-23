就是熱血青年！ 「金牌外語」替代役前進古都

外語替代役吳奕昌與同袍們分享熱血經驗，並在臉書社群設置分享平台加大傳播力量。（記者洪瑞琴攝）

2017-05-23 19:38

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市第二官方語言專案辦公室號召全台16名外語替代役，發起「金牌外語替代役，前進古都」活動，從活動規劃到宣傳照，樣樣自己來，將自6月1日起為期3天，前往偏鄉地區與學子分享國外求學及生活經驗，將國際視野帶進偏鄉地區，並分享學習英語「撇步」，鼓勵學子突破自我藩籬，勇敢追夢。

台南市第2官方語言專案辦公室外語替代役吳奕昌表示，希望能夠將他們所經歷過的「世界」帶進台南，尤其透過真實故事，是活生生地發生你我身邊，鼓勵高中學弟妹不用在意身份背景，都能選擇自己的道路，勇往直前。

2官辦表示，一般替代役男多被動式接受工作指派，但是該單位的替代役男吳奕昌非常積極，他曾受邀到台東經驗分享，因此主動提案這計劃，希望能將寶貴經驗帶進古都，激發台南子弟自我突破的能量，不要被現有環境侷限住自我發展。

參與台南場活動的外語替代役，都是吳奕昌的同袍，來自基隆、台北、新竹、台中、嘉義、高雄、澎湖、台東、花蓮等縣市；來自不同領域跨足工程、經濟、會計、醫學、生物、精算、會計、光電、口譯、土木、電機等，不乏美國約翰霍普金斯大學的博士、曾在美國演出音樂劇的華裔演員，或在國外創業獲獎、或曾到非洲留學的留學生分享精彩歷程，大家從活動規劃、拍攝剪輯影片、宣傳照等全都一手包辦。

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