「搖滾區」下不為人知的訓練 高「舉」破紀錄

2017-05-23 19:46

〔記者陳彥廷／屏東報導〕枋寮高中的舉重校隊近年成績突出，其中國三生劉永富日前在全中運，讓國中紀錄再度「上舉」，但他受訓苦練的地方竟是在體育場館的階梯坐位下的狹窄空間，堪稱是從破舊訓練室中走出的奇蹟。

枋寮中學舉重校隊每天下午就在體育館旁邊準時練習，鐵餅撞擊地墊的悶撞聲不斷傳出，學生就在體育組長謝孝凱指導下練習，進入約8、9的坪訓練室，頭頂上方就是一般體育館的看台，階梯式壓縮，卻至少有3個學生擠在內部訓練，電風扇無法驅走西曬炙熱，選手流失體力迅速，這個上方平常屬於體育館觀賽的「搖滾區」，下方的侷促空間，卻能訓練出破紀錄冠軍，相當難得。

「連喝咖啡都不行，避免影響作息」，謝孝凱說，偏鄉教育資源取得不易，只能在空間較小處訓練，也連帶訓練學生的抗壓性，但也可看出偏鄉學生的潛力，只需要有資源進入，而令人欣慰的是，學生獎金都會自己投資自己，除目標明確，還能全力專心突破自己。

媽媽是印尼新住民的劉永富，家庭狀況較弱勢，曾去過左營國訓中心的他，對國訓中心設備和充分資源相當震驚，他全中運參賽56公斤級，抓舉90公斤、挺舉111公斤，除總和領先第2名多達十幾公斤，更打破抓舉89、挺舉110公斤的紀錄。

劉永富說，參加舉重隊，雖然家長一度有所反對，但看到他能舉出成績，現在也逐漸讓他放手一搏，不過曾經遇上撞牆期，甚至想放棄舉重，但現在目標明確，就是要直升，透過6年一貫的培養，未來高中再破全國紀錄，並朝向自己偶像雪黎奧運第4名的王信淵的奧運之路邁進。