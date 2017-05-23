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不是肉粽？ 端午節鹿港人必吃的是這一味

鹿港人端午節必吃的就是「煎堆」。（記者劉曉欣攝）

2017-05-23  19:23

〔記者劉曉欣／彰化報導〕鹿港小鎮端午節必吃的傳統味？答案不是肉粽，而是「煎堆」！鹿港鎮長黃振彥表示，「煎堆」看似簡單，但鹿港人覺得吃了「煎堆」才算是過了端午，今年來鹿港慶端陽，別忘了品嘗「煎堆」。

鹿港鎮東崎社區發展協會班長李莉娜表示，「煎堆」主要材料就是麵粉與糯米粉，最後加入韭菜、豆芽菜、蔥、香菇等佐料，煎成餅狀，現代人吃的選擇多，如今鹿港人仍維持端午必吃「煎堆」的傳統，每年就吃這一次。

端午節吃「煎堆」的傳統，李莉娜說，因為民間傳說是女媧煉石補天所用，所以在端午節時要「吃煎堆補天」。

鹿港鎮公所表示，今年遊客到鹿港，可以在公會堂廣場、城隍廟、天后宮與新祖宮，品嘗到在地人所提供的免費「煎堆」，跟著鹿港人一起過傳統的端午節。

鹿港「煎堆」相關活動如下：

●鹿港天后宮廣場：30日上午9點到下午5點。

●鹿港公會堂廣場：28日下午3點半到4點半，煎堆DIY；30日下午3點半到5點，煎堆大放送。

●鹿港城隍廟廣場：29日、30日，早上9點到11點半。下午2點到5點。

●鹿港新祖宮廣場，30日早上9點到11點半。下午2點到5點。

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  • 鹿港鎮長黃振彥（右1）小試身手，煎個「煎堆」沒問題。（記者劉曉欣攝）

    鹿港鎮長黃振彥（右1）小試身手，煎個「煎堆」沒問題。（記者劉曉欣攝）

  • 鹿港人端午節必吃的就是「煎堆」。（記者劉曉欣攝）

    鹿港人端午節必吃的就是「煎堆」。（記者劉曉欣攝）

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