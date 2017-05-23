環球科大為國中生辦攝影展 圓孩子的夢

2017-05-23 19:24

〔記者詹士弘／雲林報導〕環球科技大學為國中生辦攝影展，從國小四年級就投身攝影世界的攝影小達人嚴羚祐，小小的年紀，已出版好幾本作品集。

嚴羚祐讀國小四年級時和爸媽參加賞鳥活動，從望遠鏡中看到鳥類的美麗，就決定拍攝鳥類生態，他把自己的撲滿及存款全部拿出來，買了單眼相機和鏡頭，從拍攝高雄阿嬤家附近的翠鳥開啟攝影之路，之後一頭栽進鳥類攝影天地。

嚴羚祐表示，投入拍攝鳥類後，最大的改變就是專注力，功課也變得更好，為了捕捉鳥類的身影，他曾24小時不眠不休守候，但最後目標物還是沒有出現，但有人陪伴等待就不會無聊，感謝長輩同好的指導，讓他愛上攝影。

環球科大董事長許淑敏指出，嚴羚祐原是好動的孩子，由擅長戶外寫生及攝影的姨丈凌湘台，帶著他投身大自然，進入野外攝影的天堂，運用相機捕捉水鳥飛禽的美姿，激發出高昂興緻和十足潛力，完成許多幅令人驚艷的佳作，受到感動的長輩們，決定幫助他實現舉辦展覽的夢想，環球科大基於公益，配合舉辦展覽，一圓這個國中孩子的夢想。