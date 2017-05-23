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環團、台塑工會都發聲 生煤公聽會山雨欲來

2017-05-23  20:15

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣府明將召開「生煤展延許可證公聽會」，台塑六輕工會表示會有員工自主參加，捍衛工作權；環團將在會前主張停發許可證，公聽會充滿山雨欲來之勢。

台塑六輕廠6、7月份陸續有10張生煤操作、使用許可證須申請展延，縣府在斗六市勞工育樂中心舉辦公聽會。

麥電工會理事長王鎮緯表示，許可證是否展延攸關他們的工作權益，公聽會除了環團意見，也應該有勞團意見，他們不想每天為工作權提心吊膽，更不想重蹈彰化台化廠覆輒，工作權益受損覆轍，工會成員，會自主性參與，適度表達意見。

王鎮緯說，他們在第一線工作，對於工作環境品質與健康權只會有更高的要求，不會拿自己生命開玩笑。

發起靜坐要求縣府停發許可證的蓋亞基地等環保、公民團體對於縣府只開公聽會而非聽證會，是要一塊給一毛，還限制每人只能發言4分鐘，分明敷衍了事。

人民要空污改善，經濟部卻用缺電恐嚇，事實上，中台灣不缺電，雲林也不缺電，缺電是中央的事，不是雲林的事，他們將在公聽會前召記者會，要求縣府加開聽證會，拒發六輕生煤展延許可，再到公聽會上表達拒絕燃煤空污立場。

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  • 環團、公民團體將在公聽會主張停發生煤許可證。（資料照，記者林國賢攝）

    環團、公民團體將在公聽會主張停發生煤許可證。（資料照，記者林國賢攝）

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