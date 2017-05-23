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淡水區文化國小千坪綠地利用 學童也可以作提案主人

2017-05-23  20:24

〔記者李雅雯／新北報導〕淡水區文化國小南側綠地面積約1000坪，新北市政府城鄉局推動第二起參與式預算，將公民聲音拉入，讓相鄰學校的老師、學童、在地居民都能加入討論行列，一起決定這塊綠地要做些甚麼。

新北市政府城鄉局長柳宏典表示，淡水區文化國小南側綠地利用是城鄉局推動的第二起參與式預算案，在4月的說明會後，陸續又召開5場工作坊，以「我們要怎樣的生活」為主題，廣邀市議員、區公所、鄰近學校老師、學童、家長和當地居民等，一起加入討論。

新北市政府城鄉局企劃建築科長黃永盛指出，目前幾項提案包括「蓋一座能登高望遠的觀海樓」、「重現淡水暮色鐘聲」、「天然太極拳練武場」「、生態教育園地」、「增設停車場」等。

該案預計在6月底發表「提案成果展」。

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  • 淡水區文化國小南側綠地面積約1000坪。（新北市政府城鄉局提供）

    淡水區文化國小南側綠地面積約1000坪。（新北市政府城鄉局提供）

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