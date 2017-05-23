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拿點滴架K歌畫面深植人心 抗癌鬥士施柏薇走了

抗癌鬥士施柏薇老公稍早前證實妻子離世消息，而她生前在醫院拿點滴架K歌的畫面已成絕響。（圖擷自臉書）

2017-05-23  20:07

〔即時新聞／綜合報導〕正能量滿滿的抗癌鬥士施柏薇讓許多人深受感動，許多病友也被她的樂觀、勇氣所感染。但她3月完成移植手術後狀況不佳導致白血球降至0，其丈夫昨日才在臉書請大家幫她祈禱度過難關，遺憾的是稍早前證實薇薇已離開人世，得年26歲。

去年才剛新婚沒多久的施柏薇，因淋巴癌病發住進醫院，當時為了找出病因不得不放棄腹中將近5個月大的孩子，並開始接受化療。

而先前她抓著點滴架在病房K歌用來安慰親人及鼓勵病友的畫面，深深烙印在民眾心裡，除了被她的勇氣及正向所感動外，也替命運多舛的她感到不捨。

她的老公稍早前在那個抗癌的幸福小女孩-薇薇臉書專頁上發文：「薇薇有很多話想跟戰友跟家屬及大家說，但是因為我暫時沒辦法多餘的思緒打字，送完薇薇後，我會再幫薇薇跟大家PO文。公祭預計6/3號星期六台南殯儀館送薇薇美美的離開。」

網友們得知這項消息後都非常不捨，大量留言湧入專頁，希望薇薇在另一個世界，繼續當快樂的天使。

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