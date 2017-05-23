勞工職災重建路漫長 重回職場就靠這個站....

高市勞工局在長庚、高醫、高榮等醫院設立「工作強化訓練站」，協助職災勞工儘速重返職場。（記者黃良傑翻攝）

2017-05-23 20:27

〔記者黃良傑／高雄報導〕每件職災都可能影響許多家庭，尤其是職災勞工復建之路漫長，高市勞工局在長庚、高醫、高榮等醫院設立「工作強化訓練站」，是協助職災勞工重返職場的一項重要資源，協助職災勞工重返職場，並爭取每人每次補助交通費一百元。

勞工局向勞動部爭取補助高雄長庚（復健科）、高醫（復健科工作能力評估及強化中心）、小港醫院（復健科）及高榮（復健部），為職災勞工提供免費「工作強化訓練服務」，成為協助職災勞工重返職場的重要據點，在醫療復健穩定後，經醫院專業評估，瞭解傷病對工作能力的影響程度，透過真實或模擬性的工作活動、職務再設計，增強工作能力，協助早日重返職場。

糕點張師傅去年上班途中車禍，左小腿脛腓骨骨折，手術後休養半年復工，發現行走速度變慢且負重困難，沒辦法完成原本的工作，經長庚工作強化中心評估，張師傅備料、製作、包裝糕點，需長時間站立工作，決定加強腿部與雙手耐力，經九週的工作強化訓練，張師傅終於順利返回職場。

勞工局表示，復健期間張師傅須搭小黃到醫院，經市府向勞動部爭取，可提供交通補助減輕復健開銷，市府也提供法律諮詢、心理諮商等輔導，還有職災短劇巡演，讓更多勞工瞭解職災權益，協助職災勞工快速重返職場。