填問卷抽「自慰神器」 大葉研究生5小時收到逾千份

2017-05-23 20:19

〔即時新聞／綜合報導〕不少研究生為蒐集有效問卷，都會以「抽獎」鼓勵民眾填寫，日前一名研究生則提供一項「超狂」獎品，短短5小時就蒐集到逾千份問卷。

大葉大學陳姓研究生19日在PTT「西施板」PO出「大學生色情網路使用行為之研究」，希望能藉此了解網路成癮問題，並準備豐厚的抽獎獎品，包括日本原裝自慰神器R20第三代、岡本001保險套，此外每回收一份有效問卷就捐出10元至「中華社會福利聯合勸募協會」，引起網友湧入填寫。

陳姓研究生原定截止日期為6月11日，但因為網友熱烈參與，PO文僅5小時，就蒐集到逾千份的問卷，經陳姓研究生整理後，確認有效問卷達740份。

根據《蘋果》報導，R20是提供給男性使用的自慰神器，內部的紋路與顆粒觸感與真人體接近，讓不少宅男為之瘋狂。