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陽光型男衛生所主任 親鄉看病先問「結婚沒」

屏東縣里港鄉衛生所主任蔡昇瑋（左）、麟洛鄉主任施泰銓，都是7年級生。（記者羅欣貞攝）

2017-05-23  19:11

〔記者羅欣貞／屏東報導〕「衛生所主任年紀很大」是許多人的刻板印象，屏東縣近2年來了2位7年級生主任，分別是74年次的里港鄉衛生所主任蔡昇瑋、76年次的麟洛鄉主任施泰銓，不但年輕，也很陽光有型，引起不小騷動，鄉親看病先問他們「結婚了沒有？」，不過2人都已「名草有主」。

30歲的施泰銓3個月前到任，成為屏縣33個衛生所中最年輕的主任，他畢業自國立陽明醫學大學，住在高雄市，每天通勤到麟洛鄉上班，他說，以前在醫院家醫科看診時，許多銀髮族都說台語，溝通沒有問題，現在到客家鄉服務，完全不懂客語，每天最忙的事除了看診，就是請護理人員教他說客家話；遇有鄉親熱情問他「結婚沒有？」，他會俏皮回答「單身以上，結婚未滿」。

32歲的蔡昇瑋是雲林北港人，畢業自高雄醫學大學，去年到里港鄉衛生所服務，剛上任時，鄉親看到他都驚呼「怎麼那麼年輕？」，接著就說「那個誰家的女兒還沒嫁，幫你介紹好嗎？」，蔡昇瑋都必須趕快澄清「我結婚了啦！」，無形間拉近彼此距離。

蔡昇瑋和施泰銓都是公費生，他們說，到衛生所服務，可以在社區近距離接觸鄉親，尤其鄉下65歲以上人口比例約達17%，衛生所3分之2以上患者都是老人家，能為他們服務，覺得非常榮幸，有些老農民還會送來自己種的水果，人情味相當濃厚。

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相關關鍵字： 健康醫療 屏東 衛生所 里港 麟洛
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