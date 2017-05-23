建功高中與交大簽意向書 將成立小梅竹實驗班

2017-05-23 19:56

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市立建功高中與交通大學今天簽訂合作意向書，讓市立高中與頂尖大學合作，朝優質學校發展。校長傅瑞琪說，建功高中去年與清大簽訂意向書後，今再與交大等簽意向書，除希望提昇學生能力，目前清大已提供兩門通識課程給建功高中學生修習，未來也會成立「小梅竹實驗班」到交大進行實作操作，讓學生提早與大學課程銜接。

過去新竹市府有意將建功高中轉型為清大附中或交大附中，不過這些計畫停頓後，建功高中主動出擊，先後與清大與交大簽定意向書，校長傅瑞琪說，建功高中這幾年的升學表現一直都不錯，更是竹市完全高中的領頭羊，加上鄰近清大與交大，有地利之便，因此與兩這所頂尖大學簽定意向書，希望提昇學生的學習興趣。

傅瑞琪說，去年1月22日與清大簽意向書後，目前清大已開兩門課給學生修習，包括生命科學高瞻計畫與文史探索教育科技課程，高一、高二學生可利用暑假，修習18小時共1學分的通識課程，除提早與大學接軌，也能讓高中與頂尖大學雙向交流。

傅瑞琪說，與交大簽定意向書後，建功高中將向市府教育處提出申請「小梅竹實驗班」計畫，希望吸引優質高中生加入，未來到交大進行實作課程，提早與大學課程銜接，並與交大電子物理系和電子工程系的實驗室學生進行觀摩互動，未來若可行將可參與相關實驗計畫等。

傅瑞琪說，國中會考剛結束，很多家長想了解市立高中未來的方向，期許透過與交大、清大的雙向合作意向書，提供學生選擇參考。