南鐵地下化公聽會推擠衝突 場面火爆

反南鐵東移自救會長陳致曉（黃衣舉手者）怒嗆鐵工局官員沒專業、實問虛答，要長期焦土戰。（記者王俊忠攝）

2017-05-23 19:08

〔記者王俊忠／台南報導〕交通部鐵工局針對緊鄰台南鐵路東移地下化的北區長榮新城大樓，今天召開首場大樓住戶公聽會，反東移自救會長陳致曉數度痛批鐵工局官員實問虛答、說謊，發生數波小推擠衝突，陳致曉還朝主席桌丟擲兩支水瓶、嗆鐵工局沒專業、要展開焦土戰，場面火爆，會議長達四小時、在喧鬧抗議聲中結束。

今上午，陳致曉率多位東移沿線居民到公聽會場抗議，陳批評對於長榮新城大樓安全問題，鐵工局竟說邊做邊觀察、責任由包商負擔，這種不科學且不負責任的態度，令人深切擔憂。

陳致曉指出，台南火車站古蹟第一月台距地下軌連續壁三公尺，月台上只有水泥板、鋼架輕結構，鐵工局說這樣第一月台有安全之虞；長榮新城高達十四樓那麼重，也緊鄰地下軌連續壁，鐵工局竟說大樓安全無虞，這合理嗎？八十四年，行政院原設計版本路線未東移、照原軌下方施做，他要求政府照原軌施做，最安全、不冒險也不必徵收土地、保障人權。

陳致曉並批之前政府開的六場公聽會，每場都唬爛，自救會針對南鐵東移已提過的二十三個問題，鐵工局都是實問虛答，這樣的公聽會再辦一百場也沒意義，自救會要的是真聽證、不是假公聽，辦聽證會由專業工程、技師人才論辯，才能釐清工程技術問題。

多位長榮新城住戶提問擔心大樓安全問題，大樓主委許德榮要求鐵工局、設計公司與包商都出具安全保證書；一男住戶也認為南鐵地下化路線不要東移，照原軌施做，且地下水文流向問題要慎重注意；一名女住戶堅持南鐵路線不要東移，緊鄰大樓興建地下軌連續壁，她絕對不同意。

鐵工局代表說明，地下軌連續壁距離長榮新城大樓有三．二八公尺到五．六九公尺遠，工程都經過設計、計算，且有相關監測，萬一發生屋損、傾斜沈陷，有投保工程險，也有緊急應變作為，可以鑑定損害賠償。設計公司代表也說，工程設計會有技師簽證。朱德榮仍要求工程必須百分百安全，並出具保證書，以免屆時各單位互踢皮球、沒人負責！

對於陳致曉質疑，鐵工局說，火車站第一月台是古蹟，已用了八十年，底下無連續壁、基礎淺；長榮新城大樓地下有七、八公尺深的連續壁，基礎穩固，大樓與火車月台的結構不同，不能相提並論。但鐵工局說法仍被陳致曉批評是實問虛答，揚言未來持續抗戰到底！