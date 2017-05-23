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高雄人氣麵包 大愛台拍成連續劇

方漢武（左）的故事，被大愛電視台拍成連續劇「愛上ㄆㄤˋ 滋味」。 （慈濟慈善事業基金會提供）

2017-05-23  20:55

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄擁有高人氣的連鎖麵包店方師傅，負責人方漢武13歲離鄉拜師學做麵包，他用拿手的麵包糕點行愛行善的故事，被大愛電視台拍成連續劇「愛上ㄆㄤˋ 滋味」。

現年50歲的方漢武，出身嘉義中埔貧苦農家，小時爸媽經常為錢吵架，進入小學後，因為家貧被歧視，他國小畢業就離家當麵包學徒。

19歲時，他成為麵包店主廚，當時流行慕斯蛋糕，他為了學技術，隻身到高雄當二手，因而結識太太，夫妻倆和大哥三人一起開麵包店，生意大好。

幾年後，便宜麵包當道，加上方漢武炒作股票失利，夫妻、兄弟關係一度惡化。 因緣際會下，一名原料商介紹他到日本麵包研究所進修，為他帶來一線曙光。

回國後，方漢武重新出發，逐漸打造烘焙王國，並聽從太太建議，投身社會公益。每到周二下午，他開著麵包車，前往屏東三地門親送自家做的麵包，給國小及幼稚園小朋友享用。方漢武說，看到偏鄉孩子吃麵包的喜悅，讓他想起童年的自己，窮到吃不起麵包。

這位當年的農村窮小子靠著揉麵糰，如今成為南台灣烘焙大亨，旗下分店都加入愛心麵包計畫，真人故事也被大愛電視台拍成連續劇「愛上ㄆㄤˋ 滋味」，將於5月24日至6月14日晚上8點播出。

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