基隆人安基金會慰街友 提前慶端節

2017-05-23 19:15

〔記者俞肇福／基隆報導〕端午節將至，人安基金會基隆平安站23日舉辦歡度佳節活動，共計240位寒士參與；人安基金會基隆平安站長周泉宥說，除了頒發端節應景禮品外，為了防範夏日空污、日曬導致疾病，還加發健康包，內含口罩、帽子、清潔沐浴用品等，助寒士預防疾病。

人安基金會今年以「疾病防治、健康關懷」為主題，今天帶領寒士跳健康操，鼓勵寒士多運動，增強免疫力，守護身體健康，助其自立回歸社會。

周泉宥說，感謝真有情新住民關懷協會、飛力醫療器材有限公司、惠康藥局及北部調頻廣播電台共襄善舉，贊助應節禮品；此外，基隆市義剪關懷協會及基隆市衛生局提供義剪、義診，為寒士打理面容及把關健康，藉此將社會各界的愛串聯起來。