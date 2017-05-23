端節連假國道疏運 交長掛保證：不會比去年塞
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕去年端午連續假期南下與北上的尖峰時段，台北－高雄雙向行車時間約在5.3小時，交通部長賀陳旦今天掛保證說，今年端午節不會較往年更塞車，因為經過1年的努力，相關狀況的掌握與經驗都較以往進步，相信落實交通管理與提供完善資訊給民眾，才是未來國道管理的方向。
由於小客車數量不斷成長加上油價又便宜，這次端午連假國道交通量最高會達到平日2倍，屆時壅塞是在所難免，民眾若開車上路又不想塞車，就必須自己參與並了解國道各項疏運措施與易壅塞時段路段，並靠國道警察加速排除事故。賀陳旦表示，以今年春節台北－高雄行車時間來看，超過6小時的車輛比例佔1.7%、較去年2.7%、前年6.3%都少；且今年行車時間超過6小時車輛中，平均只超過2分鐘，也較前年超過58分鐘大幅降低；雖然不是每個人都滿意他的車速，但整體來說的確是有進步。
高公局預估這次假期首日南下交通量會創端午歷史新高，且預判國1新竹路段將達飽和流量且壅塞延時恐持續10小時，所以這次端午節連假首日上午7點至中午12點國1內湖至頭份、國3木柵至香山將南下高乘載管制；賀陳旦表示，往年端午節西部國道並未實施高乘載，因這項措施雖然能有效減少塞車但成本較高，要仰賴基層警察同仁才能做到。
除公布易壅塞時段與路段外，高公局也規劃地區性短途與國道長途替代道路，最多可節省51分鐘行車時間。地區性短途路線包含國道1號湖口－新竹尖峰時段行車時間45分鐘，改走台1線只要30分鐘；大雅－員林行駛國道要65分鐘，走台74線轉台74甲及台1線只要50分鐘；田寮－旗山國道要40分鐘，走台28線只要35分鐘等，顯示短途走替道道路約可節省5-15分鐘。
長途旅次像是國5頭城－坪林尖峰時段要111分鐘，改走台9線只要60分鐘；國6舊正至台中地區要45分鐘，走台63線只要26分鐘；國3龍井至國1埔鹽系統走國道要55分鐘，改走台61線接台76線只要30分鐘。
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標題：端節連假國道疏運 交長掛保證：不會比去年塞
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