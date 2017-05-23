地勇公司堆放萬丹鄉爐渣 終於開始移除了

2017-05-23 19:19

〔記者李立法／屏東報導〕地勇公司堆放在萬丹鄉超過4年之久的廢爐渣終於要移除了，屏東縣環保局與地勇公司協商達成決議，23日開始動工移除，預計3個月內移除完畢。

地勇公司101年10月在萬丹鄉社安段364及374地號廠內堆置近2萬噸爐渣，因產生污染疑慮，引發鄉民抗爭，縣府為要求地勇移除爐渣，對簿公堂，並依空污法連續對地勇開罰5次計70萬元。

縣府環保局表示，經屏東縣政府日前與地勇公司召開搬運計劃審查會議，決議限期3個月內將該地堆置物（生鐵、廢鐵）完成遷移作業，並於23日開始動工移除。

環保局表示，地勇公司今天已開始進行搬運，該局要求業者在搬運過程中務必落實各項污染防制措拖，如廠內搬運時應加強灑水避免揚塵產生、車輛出入口應保持乾淨、車輛載運時應避免掉落等，且不可超載，待全數移除完成後，應依法檢測周邊土壤及地下水是否符合規範，該局會持續掌握清運進度及流向。