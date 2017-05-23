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另類畢業典禮 文光畢業生遠征台灣最西端

透過另類畢業旅行，文光與花嶼國小畢業生高舉向空迎向未來。（記者劉禹慶翻攝）

2017-05-23  18:41

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕位在台灣最西端的花嶼離島，也是澎湖群島中唯一地形不同的島嶼，但許多澎湖民眾一輩子都不曾登島，因此馬公文光國小畢業旅行，捨棄台灣之行，轉而前往花嶼，並與花嶼國小師生進行城鄉交流，國中有可能再續前緣。

馬公市文光國小是澎湖最後一所新增小學，算是位於市區的迷你小學，今年6年級畢業生18人，由校長陳信蓁領軍，師生共計23人搭乘專船，由馬公搭船至花嶼船程約1.5個小時，雖然文光國小學生都是澎湖子弟，但也承受不了長期海上顛頗，出現暈船身體不適現象，但看到花嶼絕妙美景，都大呼值得。

文光國小師生到訪，受到花嶼國小校長朱劍忠、教導主任黃國揚等人歡迎，由於花嶼離島無光害，首日就安排到訪的文光國小師生及花嶼國小2名畢業生，夜訪花嶼燈塔，欣賞無光害的離島星空，認識天文星象美景，並在校園內享受露天夜炊的美食，夜宿在幼稚園教室內。

由於花嶼是澎湖群島唯一不同地形的島嶼，相較於澎湖大多數島嶼由玄武岩所構成，花嶼則是麥飯石所組成，因此花嶼國小也安排第二天行程認識花嶼地形，讓文光國小師生了解澎湖花嶼地形，第三天則前往全國首座燕鷗保護區大小貓嶼巡航，欣賞燕鷗翩翩起舞的美景，結束另類畢業典禮之旅。

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  • 馬公文光國小與花嶼國小畢業生，在花嶼國小相見歡進行城鄉交流。（記者劉禹慶翻攝）

    馬公文光國小與花嶼國小畢業生，在花嶼國小相見歡進行城鄉交流。（記者劉禹慶翻攝）

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