AV女優穿校服拍片 北一女：不排除採取法律行動

2017-05-23 19:17

〔即時新聞／綜合報導〕近日網傳日本AV女優吉川愛美竟身穿台灣北一女制服「小綠綠」拍攝影片，引發外界議論，北一女今對此表達嚴正抗議，並表示不排除會採取法律行動。

網路上近日流傳巨乳人氣AV女優吉川愛美竟身穿台灣北一女制服拍片，照片中與男優對戲的吉川愛美尺度大開，引發網友討論。臉書《TAE 台灣成人博覽會》今也PO出影片，內容描述了AV情節與現實生活中的差異。

《蘋果日報》報導，北一女今針對此事表達不滿與嚴正抗議，並指家長會內有不少人是法律顧問，目前校內正在討論，將諮詢法律意見，也不排除會採取法律行動。

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