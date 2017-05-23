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金平膜衣錠驚爆過期 醫師籲停用問題藥速回診

精神科用藥「金平膜衣錠」驚爆過期，醫師表示，若服用過期藥品，藥效恐打折扣，產生過敏等不良反應。（記者賴筱桐攝）

2017-05-23  18:23

〔記者賴筱桐／新北報導〕精神科用藥「金平膜衣錠」驚爆過期，已有9萬多顆逾期半年的藥品流入市面，若民眾服用後，是否產生後遺症？醫師表示，過期藥品藥效打折扣，加上藥品變質，可能產生副作用或不良反應。

安興精神科診所院長段永章指出，金平膜衣錠主要治療思覺失調症及躁鬱症，屬於慢性精神病用藥，須長期服用，不宜貿然停藥。若服用過期藥，藥效恐打折扣，患者若向醫師反映藥物效用降低，醫師可能採取加重劑量的措施，將因此增加副作用，產生昏睡、肌肉僵硬、抽搐、流口水、食慾增加等症狀。

段永章表示，藥物製造過程有添加定型劑、染色劑等化學物質，若藥品過期將產生變質，依個人狀況不同，有些人可能沒事，有些人恐產生過敏或腸胃不適等不良反應。

段永章說，市面上除了金平膜衣錠，還有許多治療思覺失調症及躁鬱症的藥品可供替代，民眾不須過於恐慌，應立即停用問題藥品，盡速回診就醫，由專科醫師重新開立處方，避免延誤病情。

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