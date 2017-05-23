| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
涉竄改「金平膜衣錠」效期 負責人遭聲押禁見 王令麟聲請暫時解除限制出境4天 高院駁回 英國演唱會炸彈攻擊 警方逮捕1名23歲男子
 首頁 > 生活

春雨不賞臉 玉山杜鵑花況差

玉山杜鵑即將盛開，在玉山東峰途中可見杜鵑花綻放粉白花朵，景色相當美麗。（玉管處提供）

2017-05-23  18:29

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山國家公園杜鵑花近期即將盛開，從排雲山莊3400公尺以上，一直到3800公尺左右地區，都能看見玉山杜鵑在步道旁，或是山坡邊綻放，惟受到天氣影響、春雨較少，以致今年花況較往年差，但能在初夏的高山欣賞處處粉白花朵，仍是登山一大享受。

玉管處表示，每年5月中旬至6月中旬是玉山杜鵑盛開時節，在玉山群峰都能看見杜鵑花叢陸續綻放，目前在玉山主、北峰鞍部下八通關步道、排雲山莊往玉山圓峰步道，以及玉山往東峰步道最多，雖然近來梅雨為山區杜鵑帶來雨水滋潤，但可能是早先春雨不豐，以致今年杜鵑花綻放情況不如預期，也比往年同期還差。

玉管處也強調，玉山杜鵑多生長在陡峭的岩石地形，呼籲山友登山賞花應要留意腳步與自身位置，避免邊走邊賞花而分心，而近期山區仍有機會降雨，入山也要做好防雨與保暖，以維登山安全。

廣告
  • 玉山杜鵑即將盛開，在前往東峰的途中可見杜鵑花在沿途綻放。（玉管處提供）

    玉山杜鵑即將盛開，在前往東峰的途中可見杜鵑花在沿途綻放。（玉管處提供）

  • 玉山杜鵑即將盛開，在往玉山圓峰途中可見山坡上開出不少杜鵑花。（玉管處提供）

    玉山杜鵑即將盛開，在往玉山圓峰途中可見山坡上開出不少杜鵑花。（玉管處提供）

  • 玉山杜鵑即將盛開，在玉山主、北峰鞍部下八通關步道附近，都能發現不少杜鵑花叢。（玉管處提供）

    玉山杜鵑即將盛開，在玉山主、北峰鞍部下八通關步道附近，都能發現不少杜鵑花叢。（玉管處提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 春雨 杜鵑花 玉山 花況
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧枸杞排骨
台式熱炒✧塔香蛤仔
料理茄子不變色！
新鮮花枝如何挑選？
轉寄

標題：春雨不賞臉 玉山杜鵑花況差


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月23日‧星期二‧丁酉年四月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.