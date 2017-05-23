春雨不賞臉 玉山杜鵑花況差

玉山杜鵑即將盛開，在玉山東峰途中可見杜鵑花綻放粉白花朵，景色相當美麗。（玉管處提供）

2017-05-23 18:29

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山國家公園杜鵑花近期即將盛開，從排雲山莊3400公尺以上，一直到3800公尺左右地區，都能看見玉山杜鵑在步道旁，或是山坡邊綻放，惟受到天氣影響、春雨較少，以致今年花況較往年差，但能在初夏的高山欣賞處處粉白花朵，仍是登山一大享受。

玉管處表示，每年5月中旬至6月中旬是玉山杜鵑盛開時節，在玉山群峰都能看見杜鵑花叢陸續綻放，目前在玉山主、北峰鞍部下八通關步道、排雲山莊往玉山圓峰步道，以及玉山往東峰步道最多，雖然近來梅雨為山區杜鵑帶來雨水滋潤，但可能是早先春雨不豐，以致今年杜鵑花綻放情況不如預期，也比往年同期還差。

玉管處也強調，玉山杜鵑多生長在陡峭的岩石地形，呼籲山友登山賞花應要留意腳步與自身位置，避免邊走邊賞花而分心，而近期山區仍有機會降雨，入山也要做好防雨與保暖，以維登山安全。